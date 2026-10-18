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Ospitaletto, clamoroso blackout: da 2-0 a 2-3 contro la Pergolettese

Gli orange dominano e si portano sul doppio vantaggio con Tigani e Gobbi, ma crollano nell’ultimo quarto d’ora subendo tre reti. Arriva così la seconda sconfitta stagionale
Giovanni Gardani
Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pergolettese
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Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pergolettese

Nel modo più incredibile l’Ospitaletto si butta via e getta alle ortiche una partita che sembrava ormai in ghiaccio. La Pergolettese rimonta al «Gino Corioni» nel quarto d’ora finale, da 2-0 a 2-3, condannando gli orange al secondo ko in campionato (entrambi in casa). Dopo una buona partenza ospite (Ferrandino impegna Ferrante), l’Ospitaletto prende in mano la partita e va sul doppio vantaggio con due splendide combinazioni che liberano Tigani (assist di Messaggi) al 24’ e Gobbi (tiro di Messaggi respinto) al 45’.

Nella ripresa sembra una gara in pieno controllo, poi però Ferrandino sale in cattedra con tre quasi assist. L’unico davvero pulito è quello per la zuccata di Rossetti al 39’ st. Prima, due piazzati del numero 10, portano all’autogol di Stefanoni al 28’ st e alla combinazione, sempre per via aerea, che libera Roversi al 35’ st. Un patatrac inatteso, il primo vero blackout per l’Ospitaletto, con la Pergolettese (tre vittorie su tre coi franciacortini) che si conferma bestia nera.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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