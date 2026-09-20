Il Cittadella non si ferma più e batte anche l’Ospitaletto: 0-1

Non arriva nemmeno al Gino Corioni lo scalpo della capolista: l’Ospitaletto cede per la prima volta in campionato (il primo ko stagionale era stato a metà agosto in Coppa Italia a Trento) e lo fa contro il Cittadella, che continua a veleggiare a punteggio pieno (18 su 18) in testa al girone A e manda un messaggio al Brescia, impegnato stasera contro l’Alcione.
Rammarico
Un risultato che fa rabbia perché l’Ospitaletto ha subito il gol decisivo, firmato al 63’ da Frisenna dopo una sponda di Mensah, proprio nel momento in cui la partita sembrava in controllo. Il Cittadella è partito fortissimo, giocando i primi venti minuti a grande ritmo e costringendo l’Ospitaletto a resistere anche se Ferrante non è mai stato impegnato. Poi un’occasione anche per Gualandris in contropiede.
Nella ripresa partenza lenta, gol di Frisenna giocando di sponda col palo e un paio di conclusioni di Galuppini (centrale) e soprattutto di Gualandris al volo (alta). Nel finale, al 93’, la chance migliore: Nessi non riesce a deviare in rete dall’area piccola una torre di Valente. Finisce 0-1: per l’Ospitaletto è la prima caduta.