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L'Ospitaletto non molla: a Carpi finisce 2-2 dopo un gran recupero

Avvio forte dei franciacortini, poi due piazzati dei padroni di casa ribaltano l'iniziale vantaggio. Nel secondo tempo la reazione vale il pari
Giovanni Gardani
L'Ospitaletto torna da Carpi con un punto © www.giornaledibrescia.it
L'Ospitaletto torna da Carpi con un punto © www.giornaledibrescia.it

Lo specchio delle brame ha rischiato di deformare il quoziente tra meriti e risultato ma l’Ospitaletto non si è fatto incantare. Più forte di due punizioni avvelenate, come la mela di Biancaneve, servite al desco dei ragazzi di Quaresmini da un Carpi che sin qui era stato – a proposito di favole – la Cenerentola delle sfide contro la parte nobile della classifica. Nessun blackout (come a Zanica), ma un sotto-sopra senza «ratio», difficile da spiegare e ancora più da digerire. E invece l’Ospitaletto ha avuto il merito di metabolizzarlo, saltando il primo possibile inciampo.

La cronaca

I primi 15’ sono quelli di un trattore, che ara il campo, strappa palloni, morde la fascia (specie quella sinistra, dove Messaggi trova ispirazione e gol) e non mette mai il piede sul freno. Messaggi, proprio lui, «sfriziona» subito a sinistra nel 4-1-4-1 varato da Quaresmini con Panatti e Torri a fare da spina dorsale tra le linee, poi all’11’ passa all’incasso: Rossini sbaglia l’uscita sulla pressione feroce, Mondini allarga su Valente che mette un tiro-cross fotocopia di quello di Messaggi conto la Juve Next Gen e stavolta è proprio il 7 a correggerlo in porta.

Non è finita: Panatti opziona Messaggi, che scherza Figoli e trova Mondini, anticipato di un soffio. Dallo 0-1 al 2-1 il ribaltone passa esclusivamente (e letteralmente) da due piazzati. Nient’altro: Casali non sporca la torre e Possenti viene anticipato da Rossini sull’1-1; Casarini bacia il palo di classe e porta avanti gli emiliani. L’Ospitaletto non rinuncia a giocare, ma è meno efficace: Panatti cesella una punizione che Gualandris gira su Valente, scivolato sul più bello. Poi tra briciole di partita, nessuno azzanna la porta prima dell’intervallo.

La ripresa

Montipò e Messaggi, da ambo le parti, difettano nella mira, Messaggi al 10’ non castiga l’uscita timida di Scacchetti dopo un corner. Messaggi (ancora lui) trova il portiere a frustrarne il tiro a giro al 18’. Stefanoni – già salvatore della patria – esce dai blocchi, ma non è lui il Principe azzurro stavolta. Panatti apre il radar su Guarneri, che al volo sbatte ancora su Scacchetti e così le occasioni iniziano ad essere tante.

Non troppe: proprio Guarneri riprende la respinta di Scacchetti, costretto al miracolo ancora da Messaggi e alla resa sul tap in del 43. Pari meritato a dir poco, come conferma il finale: il Carpi non sembra volerla rischiare troppo, l’Ospitaletto con Stefanoni sfiora il blitz. E quando mette Galuppini, Quaresmini cerca il jolly nel mazzo. Non lo trova, ma la seconda rimonta in trasferta consecutiva non può essere stonata.

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