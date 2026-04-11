Il Lumezzane batte ancora il Brescia, Troise: «Fatto un capolavoro»

Vinti quattro derby su quattro in stagione, l’umore in casa Lumezzane non può che essere alle stelle, come certificato anche dai due protagonisti di giornata Stefano Filigheddu, cui la squadra ha tributato un lungo abbraccio dopo il triplice fischio, e Mattia Iori, ancora giustiziere del Brescia. «L’abbraccio finale ha fatto grande piacere – ha spiegato l’estremo difensore rossoblù –. Pagano il lavoro quotidiano e anche l’energia e la sinergia che cerco di portare tutti i giorni al campo. Erano sei-sette mesi che non giocavo, l’inizio è stato un po’ così, ma la parata su Balestrero mi ha sciolto e da lì è stata tutta in discesa».

Stefano Filigheddu: grande prova per lui - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il match winner

«Sono felicissimo per questi due 1-0 che portano la mia firma – ammette il match winner Iori – e per la squadra perché vincere quattro derby su quattro in stagione è un risultato straordinario. Ci divertiamo in campo, soffriamo tutti insieme e davanti abbiamo trovato una bella sinergia. Dopo il risultato dell’Alcione eravamo ancora più carichi per oggi. Ci siamo meritati questo settimo posto e adesso è tutto nelle nostre mani il poter disputare i play off al Saleri».

L'esultanza di Iori dopo il gol - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it

Il tecnico

Soddisfazione a mille anche in panchina, come racconta un raggiante Emanuele Troise. «Tra la posta in palio e l’avversario ci poteva stare pagare qualcosa in avvio, ma i ragazzi sono strati straordinari e hanno fatto un capolavoro. È una soddisfazione enorme perché ripensare da dove siamo partiti e arrivare a giocare una partita con l’ambizione di raggiungere la settima posizione penso sia qualcosa di incredibile. Ci siamo concentrati soprattutto su di noi e sulle nostre potenzialità e sul nostro percorso. Ci sarebbero tante cose da esaltare oggi. Per Stefano la giornata è ai limiti della commozione perché entrare così in una partita del genere deve essere un motivo di orgoglio ed emozione. È stato giusto festeggiarlo in questo modo. Si è creata comunque una bella atmosfera anche sugli spalti, è stata una bella partita, ma anche una bella giornata per il Lumezzane».