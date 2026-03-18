Serie C, il Lumezzane si prepara alla volatona play off

Tutto in sei partite. Dall’ottavo al tredicesimo posto è una vera e propria bagarre, di quelle che tengono sei squadre in appena quattro punti (Lumezzane, Inter Under 23, Giana Erminio, Pro Vercelli, Novara e AlbinoLeffe). E all’indomani del successo di misura con la Pro Patria, è tempo anche di calcoli in casa Lume per capire gli intrecci di calendario in ottica play off. Si comincia dalla sfida di sabato (ore 17.30) con la Pro Vercelli, passando poi per gli scontri diretti con AlbinoLeffe e Novara, prima dei big match con Brescia e Lecco, per poi chiudere con la Virtus Verona che potrebbe anche già essere retrocessa: conti alla mano servono almeno 8 punti.

La panoramica

Non se la passa meglio l’Inter Under 23 che vivrà due veri e propri scontri diretti (con Pro Vercelli e Giana Erminio), ma incrocerà anche il Trento e il Brescia, oltre alle sfide casalinghe con le quasi tranquille Dolomiti Bellunesi e Arzignano. Chi ha il calendario più in discesa, almeno sulla carta, pare essere la Giana Erminio che tra le «top five» sfiderà solo il Cittadella incrociando il cammino con la Pergolettese, l’Ospitaletto, la Dolomiti Bellunesi, la già retrocessa Triestina, oltre al già citato scontro con i giovani nerazzurri.

Due scontri diretti anche per la Pro Vercelli (Lumezzane e Inter), ma anche sfide d’alta quota con Alcione Milano e Renate, per poi chiudere con Ospitaletto e Arzignano. A quota 41 c’è anche il Novara che ha leggermente frenato nelle ultime due uscite, ma che ha probabilmente il cammino più irto, come certificato dalle prossime due uscite con Alcione Milano e Renate, prima dello scontro diretto con il Lumezzane. Non più facili le ultime tre con la trasferta di Vicenza, l’appuntamento con il Cittadella e l’ultima a Ospitaletto.

Più attardato (40) invece l’AlbinoLeffe, ma anche più aiutato dal calendario. Nelle ultime sei gli orobici incroceranno infatti Virtus Verona, proprio Lumezzane al Saleri, Pergolettese, Ospitaletto e Triestina per poi chiudere con l’Alcione. Insomma una vera e propria stimolante bagarre