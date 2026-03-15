Serie C, il Lumezzane ospita al Saleri la Pro Patria: il live

Vietato sbagliare. Il Lumezzane torna tra le mura amiche del Saleri ospitando la Pro Patria penultima (ore 17.30) con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in ottica play off. Quella che ormai è una classica del nuovo millennio, giunta al trentaseiesimo confronto tra campionato e Coppa, si configura dunque come il classico test di maturità per la formazione di Troise, chiamata a rispondere alla pressione delle inseguitrici che continuano a spingere con insistenza e che al momento l’hanno fatta scivolare in decima piazza.

Ma non deve trarre in inganno la posizione di classifica dei bustocchi che, pur penultimi, stanno dimostrando carattere e identità, come certificato dai tre pareggi consecutivi – anche un po’ sfortunati – ottenuti nelle ultime tre gare. Il match vivrà anche di una forte suggestione emotiva. Per la prima volta da avversario calcherà il prato del Saleri Cesare Pogliano. L’ex capitano e leader della retroguardia valgobbina, passato alla Pro Patria proprio nella recente finestra del mercato di riparazione, si troverà di fronte il suo passato, in una sfida che per lui e per i suoi compagni non potrà mai essere banale dopo tre stagioni e mezza di fedele militanza.

Per l’occasione Troise recupera Ndiaye, Malotti e Motta ma perde Rocca che si aggiunge agli indisponibili Napolitano, Belvedere e Riahi. «Dobbiamo rimanere costanti e tenere la tensione alta. Per ottenere punti dobbiamo mantenere gli standard visti con il Renate senza avere la presunzione di essere da play off – ha spiegato il tecnico Emanuele Troise alla vigilia –. Dobbiamo affrontare la partita con umilità e con il rispetto dei valori dell’avversario. I ragazzi stanno tenendo la tensione alta, ma sappiamo che la prova del nove saranno questi 90’».