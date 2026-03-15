Deratti giganteggia, Ghillani graffia: le pagelle del Lumezzane
Una vittoria sofferta, ma di fondamentale importanza: il Lumezzane piega di misura (1-0) la Pro Patria e si regala il momentaneo ottavo posto in solitaria nella classifica del girone A. Di seguito le pagelle
6.5 – Giacomo Drago
Bravo e fortunato nel blindare la porta per la tredicesima volta.
6.5 – Marco Moscati
Scodella palloni interessanti, in difesa si conferma solido.
7 – Jacopo Deratti
Ancora una volta è il migliore della retroguardia. Vince tantissimi duelli.
6.5 – Riccardo Stivanello
Qualche disattenzione nel primo tempo. In cattedra nella ripresa esaltandosi su ogni duello aereo.
6.5 - Sasha Mancini
Periodo positivo. Si disimpegna bene in entrambe le fasi.
6.5 – Alessandro Ghillani
Inizia col botto servendo un pallone d’oro a Caccavo e firmando la rete del vantaggio. Cala alla distanza. Dal 15’ st Manuele Malotti (5.5), buona gamba, ma troppi errori.
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
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6.5 – Fabrizio Paghera
Contrasta e corre, gara ordinata.
6.5 – Mattia Rolando
Il solito motore infinito.
5.5 – Mattia Iori
Prova a incidere accentrandosi, non riesce a trovare la giusta misura. Dal 26’ st Matteo Motta (6): dà manforte alla difesa nel finale.
6.5 – Luigi Caccavo
Fa un gran lavoro sui centrali avversari, pecca di poca concretezza. Dal 26’ st Gennaro Anatriello (5.5): quasi mai fa salire la squadra.
6 – Matteo Ferro
L’intensità è giusta, ma ancora una volta la mira è da rivedere. Dal 15’ st Davide Colangiuli (5): entra troppo molle e viene sostituito al 34’ st da Beidi Gallea (sv).
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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