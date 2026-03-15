Giornale di Brescia
Abbonati
CalcioCalcio

Deratti giganteggia, Ghillani graffia: le pagelle del Lumezzane

Alberto Rossini
I valgobbini superano di misura la Pro Patria e salgono all’ottavo posto: Caccavo lavora bene sui centrali avversari, anche se gli manca concretezza
L'esultanza di Ghillani - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
L'esultanza di Ghillani - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
AA

Una vittoria sofferta, ma di fondamentale importanza: il Lumezzane piega di misura (1-0) la Pro Patria e si regala il momentaneo ottavo posto in solitaria nella classifica del girone A. Di seguito le pagelle

6.5 – Giacomo Drago

Bravo e fortunato nel blindare la porta per la tredicesima volta.

6.5 – Marco Moscati

Scodella palloni interessanti, in difesa si conferma solido.

7 – Jacopo Deratti

Ancora una volta è il migliore della retroguardia. Vince tantissimi duelli.

6.5 – Riccardo Stivanello

Qualche disattenzione nel primo tempo. In cattedra nella ripresa esaltandosi su ogni duello aereo.

6.5 - Sasha Mancini

Periodo positivo. Si disimpegna bene in entrambe le fasi.

6.5 – Alessandro Ghillani

Inizia col botto servendo un pallone d’oro a Caccavo e firmando la rete del vantaggio. Cala alla distanza. Dal 15’ st Manuele Malotti (5.5), buona gamba, ma troppi errori.

  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

6.5 – Fabrizio Paghera

Contrasta e corre, gara ordinata.

6.5 – Mattia Rolando

Il solito motore infinito.

5.5 – Mattia Iori

Prova a incidere accentrandosi, non riesce a trovare la giusta misura. Dal 26’ st Matteo Motta (6): dà manforte alla difesa nel finale.

6.5 – Luigi Caccavo

Fa un gran lavoro sui centrali avversari, pecca di poca concretezza. Dal 26’ st Gennaro Anatriello (5.5): quasi mai fa salire la squadra.

6 – Matteo Ferro

L’intensità è giusta, ma ancora una volta la mira è da rivedere. Dal 15’ st Davide Colangiuli (5): entra troppo molle e viene sostituito al 34’ st da Beidi Gallea (sv).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Lumezzane CalcioPro Patriaserie CpagelleLumezzane
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario