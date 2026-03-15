Deratti giganteggia, Ghillani graffia: le pagelle del Lumezzane

Una vittoria sofferta, ma di fondamentale importanza: il Lumezzane piega di misura (1-0) la Pro Patria e si regala il momentaneo ottavo posto in solitaria nella classifica del girone A. Di seguito le pagelle

6.5 – Giacomo Drago

Bravo e fortunato nel blindare la porta per la tredicesima volta.

6.5 – Marco Moscati

Scodella palloni interessanti, in difesa si conferma solido.

7 – Jacopo Deratti

Ancora una volta è il migliore della retroguardia. Vince tantissimi duelli.

6.5 – Riccardo Stivanello

Qualche disattenzione nel primo tempo. In cattedra nella ripresa esaltandosi su ogni duello aereo.

6.5 - Sasha Mancini

Periodo positivo. Si disimpegna bene in entrambe le fasi.

6.5 – Alessandro Ghillani

Inizia col botto servendo un pallone d’oro a Caccavo e firmando la rete del vantaggio. Cala alla distanza. Dal 15’ st Manuele Malotti (5.5), buona gamba, ma troppi errori.

Serie C, gli scatti di Lumezzane-Pro Patria - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

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6.5 – Fabrizio Paghera

Contrasta e corre, gara ordinata.

6.5 – Mattia Rolando

Il solito motore infinito.

5.5 – Mattia Iori

Prova a incidere accentrandosi, non riesce a trovare la giusta misura. Dal 26’ st Matteo Motta (6): dà manforte alla difesa nel finale.

6.5 – Luigi Caccavo

Fa un gran lavoro sui centrali avversari, pecca di poca concretezza. Dal 26’ st Gennaro Anatriello (5.5): quasi mai fa salire la squadra.

6 – Matteo Ferro

L’intensità è giusta, ma ancora una volta la mira è da rivedere. Dal 15’ st Davide Colangiuli (5): entra troppo molle e viene sostituito al 34’ st da Beidi Gallea (sv).