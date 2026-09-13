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D’Agostino salva il Lumezzane con una magia: 2-2 col Renate

Il centrocampista firma il pari su punizione: di Ghillani il momentaneo 1-1, per i nerazzurri doppietta di Anelli. Rossoblù a 4 punti in classifica
Alberto Rossini
Serie C, gli scatti di Lumezzane-Renate
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Serie C, gli scatti di Lumezzane-Renate

Eccolo il primo punto della stagione in rimonta del Lumezzane, che aggancia il 2-2 con il Renate a un soffio dal recupero. A inchiodare il risultato sulla prima «X» in campionato per gli uomini di Sammarco, che salgono così a 4 punti in classifica, ci ha pensato Samuele D’Agostino con una punizione capolavoro al minuto 89, dopo la rete di Ghillani e la doppietta di Anelli.

Il match

Sammarco conferma il 4-4-2 con un solo cambio – obbligato – rispetto alla sfida di Cittadella. Dentro Gauli, alla prima da titolare, in coppia con Deratti al centro della difesa vista la contemporanea assenza di Boffelli (squalificato) e Nwachukwu (infortunato). In un primo tempo non troppo esaltante il botta e risposta è lungo 36 minuti. Al 10’ è Anelli, innescato in profondità da Karlsson, a trafiggere Andrenacci nell’uno contro uno, mentre in pieno recupero (46’) è Ghillani con una conclusione deviata da Auriletto su sponda di Ebone ad agguantare la parità.

Nella ripresa i valgobbini partono subito forte, ma sono ancora gli ospiti a riportarsi in vantaggio. De Zen va al cross dalla destra, Karlsson buca l’intervento, ma non Anelli, ben appostato a centro area. Sammarco getta nella mischia D’Agostino, Pavanati, Monachello, Diodato e Ndiaye e, a un passo del recupero, i rossoblù trovano il 2-2 grazie alla punizione – conquistata da Pavanati - capolavoro di D’Agostino.

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