Andrenacci para un rigore, Lumezzane-Novara finisce 0-0: punto utile

Si chiude a reti bianche la sfida tra Lumezzane e Novara (0-0). In una gara dalle pochissime emozioni il sospiro di sollievo è però più per i rossoblù grazie al rigore neutralizzato da Andrenacci su Zuppel che vale il secondo pareggio consecutivo per i valgobbini. Turnover è la parola d’ordine per Sammarco che cambia ben cinque uomini rispetto alla gara di domenica con il Renate, scegliendo anche un più offensivo 4-3-3.
Il match
Dentro dal 1’ Boffelli e Ndiaye in difesa, Monachello come unico riferimento offensivo e Pavanati e d’Agostino. Lume meno brillante del solito in avvio. Nel primo tempo è infatti il Novara a sfiorare più volte il gol del vantaggio con Basso, Zuppel e Ledonne, fallendo anche un penalty con Zuppel, ipnotizzato da Andrenacci dopo una follia di Menegazzo. Poche chance invece per il Lume che impegna Brancolini solo con Monachello e Menegazzo.
Nella ripresa Sammarco inserisce Ghillani per Menegazzo e si mette a specchio affidandosi al 3-5-2. I valgobbini così rischiano molto meno, riuscendo anche a rendersi pericolosi con le chance per Monachello e Anatriello, ma non basta a schiodare la parità che resta tale fino al triplice fischio.