Il Lumezzane con tante assenze prova a fare affidamento sull’aria di casa

«Nulla è tanto dolce quanto la propria patria…» spiega Ulisse nel nono canto dell’Odissea. E se l’aria di casa è la più dolce per Omero, lo stesso può essere raccontato anche dal Lumezzane, pronto a tornare a calcare l’erba del Saleri (oggi ore 17.30) nel match contro l’Arzignano dopo tre trasferte consecutive.
Analisi
Se il fattore campo da un lato potrebbe rappresentare la spinta ideale per trovare l’energia e la marcia giusta (i valgobbini sono reduci da un pari e da due ko consecutivi), l’ostacolo più grande della domenica rimanda all’emergenza totale derivata dalle assenze. Ai quattro infortunati – Torregrossa, Nwachukwu, Pavanati e all’ex Primavera Ferretti – si sommano infatti i due stop imposti dal giudice sportivo a Boffelli e al capocannoniere del girone A Anatriello, sanzionato con due turni di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato a Crema. Uomini contati dunque soprattutto in difesa e in attacco, che rendono le scelte quantomai obbligate. E la montagna da scalare è resa ancora più impervia dall’avversario.
Squadra tosta
L’Arzignano infatti arriva al Saleri da vera sorpresa del girone A, forte dei venti punti conquistati in undici partite che valgono la quarta piazza in solitaria. Ma sono soprattutto i numeri a stupire. I veneti, che fin qui sono la seconda squadra (dopo il Cittadella) con meno segni «X» all’attivo, possono vantare anche il secondo miglior rendimento nelle ultime cinque gare (con 10 punti conquistati) alle spalle del Trento, oltre alla quinta miglior difesa del girone A. E sull’onda dell’entusiasmo la società gialloceleste ha messo a disposizione un pullman gratuito per tutti i tifosi che volessero seguire la squadra in terra bresciana.
I precedenti
Sono sostanzialmente in equilibrio. In sette incroci sono due le vittorie del Lume, due quelle dell’Arzignano e tre i pareggi, con l’ultimo successo valgobbino risalente al 30 settembre 2024 con gol proprio di Monachello che oggi dovrebbe guidare dal primo minuto l’attacco rossoblù.
Il tecnico
«Abbiamo le qualità per mettere in difficoltà l’Arzignano, nonostante stia disputando un campionato incredibile – spiega il tecnico Sammarco alla vigilia –. Sarà fondamentale rimanere concentrati e fare la nostra partita. Siamo felici di tornare al Saleri. Le assenze tra infortuni e squalifiche ci obbligano un po’ a ridisegnare la squadra, anche se questa è una rosa su cui contiamo nella sua interezza».
Uomini contati dunque in difesa, dove davanti ad Andrenacci dovrebbe essere Gauli a prendere il posto di Boffelli nel terzetto arretrato completato da Deratti e Ndiaye. Scelte obbligate anche in attacco. Out Torregrossa e Anatriello, Sammarco dovrebbe affidarsi all’inedita coppia Ebone-Monachello, schierati per la prima volta insieme dal primo minuto.