Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
CalcioGDB+

Il Lumezzane con tante assenze prova a fare affidamento sull’aria di casa

Dopo tre trasferte consecutive i rossoblù tornano al Saleri contro l’Arzignano, avversario decisamente in palla. In attacco manca il bomber Anatriello
Alberto Rossini
Monachello dovrebbe partire titolare oggi nell'attacco del Lumezzane - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Monachello dovrebbe partire titolare oggi nell'attacco del Lumezzane - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

«Nulla è tanto dolce quanto la propria patria…» spiega Ulisse nel nono canto dell’Odissea. E se l’aria di casa è la più dolce per Omero, lo stesso può essere raccontato anche dal Lumezzane, pronto a tornare a calcare l’erba del Saleri (oggi ore 17.30) nel match contro l’Arzignano dopo tre trasferte consecutive.

Analisi

Se il fattore campo da un lato potrebbe rappresentare la spinta ideale per trovare l’energia e la marcia giusta (i valgobbini sono reduci da un pari e da due ko consecutivi), l’ostacolo più grande della domenica rimanda all’emergenza totale derivata dalle assenze. Ai quattro infortunati – Torregrossa, Nwachukwu, Pavanati e all’ex Primavera Ferretti – si sommano infatti i due stop imposti dal giudice sportivo a Boffelli e al capocannoniere del girone A Anatriello, sanzionato con due turni di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato a Crema. Uomini contati dunque soprattutto in difesa e in attacco, che rendono le scelte quantomai obbligate. E la montagna da scalare è resa ancora più impervia dall’avversario.

Squadra tosta

L’Arzignano infatti arriva al Saleri da vera sorpresa del girone A, forte dei venti punti conquistati in undici partite che valgono la quarta piazza in solitaria. Ma sono soprattutto i numeri a stupire. I veneti, che fin qui sono la seconda squadra (dopo il Cittadella) con meno segni «X» all’attivo, possono vantare anche il secondo miglior rendimento nelle ultime cinque gare (con 10 punti conquistati) alle spalle del Trento, oltre alla quinta miglior difesa del girone A. E sull’onda dell’entusiasmo la società gialloceleste ha messo a disposizione un pullman gratuito per tutti i tifosi che volessero seguire la squadra in terra bresciana.

I precedenti

Sono sostanzialmente in equilibrio. In sette incroci sono due le vittorie del Lume, due quelle dell’Arzignano e tre i pareggi, con l’ultimo successo valgobbino risalente al 30 settembre 2024 con gol proprio di Monachello che oggi dovrebbe guidare dal primo minuto l’attacco rossoblù.

Il tecnico

«Abbiamo le qualità per mettere in difficoltà l’Arzignano, nonostante stia disputando un campionato incredibile – spiega il tecnico Sammarco alla vigilia –. Sarà fondamentale rimanere concentrati e fare la nostra partita. Siamo felici di tornare al Saleri. Le assenze tra infortuni e squalifiche ci obbligano un po’ a ridisegnare la squadra, anche se questa è una rosa su cui contiamo nella sua interezza».

Uomini contati dunque in difesa, dove davanti ad Andrenacci dovrebbe essere Gauli a prendere il posto di Boffelli nel terzetto arretrato completato da Deratti e Ndiaye. Scelte obbligate anche in attacco. Out Torregrossa e Anatriello, Sammarco dovrebbe affidarsi all’inedita coppia Ebone-Monachello, schierati per la prima volta insieme dal primo minuto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Lumezzane CalcioArzignano Valchiamposerie C

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoNumerica Sales Academy: da allievi a protagonisti del proprio futuroNumerica Sales Academy: da allievi a protagonisti del proprio futuro

Diverse storie, un’unica esperienza di crescita: i partecipanti raccontano come la formazione e l’affiancamento sul campo li abbiano aiutati a scoprire il valore del lavoro nel mondo delle vendite

Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA