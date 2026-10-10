Cuore Lumezzane: due volte rimontato, batte 3-2 l’AlbinoLeffe

Torna alla vittoria il Lumezzane, che manda al tappeto l’AlbinoLeffe (3-2) in una gara scoppiettante. A segno Ebone, Anatriello e Rolando nel festival dei gol rossoblù, ma anche nella costanza. Rimontati due volte infatti i ragazzi di Sammarco trovano infatti sempre la forza di riportarsi in vantaggio, fino al definitivo 3-2 e alla nervosa sofferenza nel finale. Tre punti pesantissimi dunque per il Lume che vola a quota undici in classifica.
Sammarco, squalificato e sostituito in panchina da Nizzetto, sceglie ancora il 3-5-2, ma in difesa, con il rientro di Nwachukwu è Ndiaye a rimanere fuori, con Deratti che scala braccetto destro. Sull’esterno la vera novità è la prima da titolare di Diodato, mentre davanti è confermato il tandem Anatriello-Ebone.
Botta e risposta
Ritmi alti e intensità fin dai primi minuti con i valgobbini che colpiscono al primo affondo. Mancini va al cross dalla sinistra, Anatriello stacca colpendo il palo, ma sulla respinta è ben appostato Ebone che non può sbagliare. La gara resta piacevole e, poco prima della mezz’ora, arriva il pari dei seriani grazie al coast to coast di Desogus che salta Nwachukwu e scarica in rete dalla lunetta. Il Lume torna ad attaccare, ma rischia in ripartenza – super Andrenacci su Sali – fino al 40’ quando è Anatriello a trasformare in oro l’azione in velocità rifinita prima da Mancini e poi da Rocca. Si va al riposo sul 2-1.
Al rientro Paghera si divora il 3-1 e l’Albinoleffe ringrazia trovando ancora il pari. Rolando svirgola un rilancio, Sali ne approfitta per incunearsi in area e scaricare per l’accorrente Desogus che da centro area non può sbagliare. Ma il cuore del Lume è infinito e al 14’ arriva il nuovo vantaggio rossoblù grazie al diagonale di Rolando su ennesimo cross vincente di Mancini. Poco dopo l’ennesimo spavento si tramuta in un nulla di fatto, con il gol di Lombardi annullato per fuorigioco di Sali.
Brivido finale
Nel finale dentro Ndiaye e Menegazzo per dare più centimetri alla squadra, ma il Lume sfiora comunque il 4-2 con Anatriello che costringe Baldi al riflesso da posizione defilata. In pieno recupero – anzi 15” oltre –, sembra poi arrivare la beffa con il gol di Stanzani arrivato sugli sviluppi di un corner che accende le proteste valgobbine culminate nell’espulsione di Paghera dalla panchina. Ma la rete viene annullata per fuorigioco. Tre punti pesantissimi per il Lume. Alberto Rossini