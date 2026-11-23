Manzoni gli regalò l’immortalità geografica, ma su questa sponda del Lario si respira un’aria del tutto diversa. A partire dal terreno sintetico del Rigamonti-Ceppi, pronto a fare da cornice al posticipo del quindicesimo turno tra Lecco e Lumezzane.
Vetrina d’occasione
Una serata da vetrina per i rossoblù, al debutto stagionale in chiaro su Rai Sport per un appuntamento che in settimana ha portato anche allo slittamento del fischio d’inizio, passato dalle 20.30 alle 20.45.
E l’ostacolo è sicuramente di quelli impegnativi da superare, ma i valgobbini hanno tutta l’intenzione di trasformare in energia positiva la rabbia accumulata nell’ultimo turno, dopo la beffa subita in pieno recupero dal Trento. I lariani dal canto loro arrivano a questo appuntamento forti di una lunga rincorsa. Dopo tre ko nelle prime sette i blucelesti hanno corretto il tiro, riuscendo a infilare un filotto di sette gare senza sconfitte, condite da quattro pareggi e tre vittorie.
Le statistiche
Ma la costante resta l’imbattibilità al Rigamonti-Ceppi dove il Lecco – che può vantare anche il terzo miglior attacco del girone A - ha conquistato undici dei ventuno punti ottenuti fin qui in campionato. E tra serie C, D e Coppa sono ben 32 i precedenti tra le due squadre con i valgobbini a guidare la speciale classifica con sedici successi. Degli unici quattro ko rimediati dal Lume nella storia, tre sono però arrivati proprio in terra lariana, certificando le difficoltà di una trasferta che resta comunque complicata.
«Sono convinto che i moduli contino sempre fino a un certo punto – spiega Sammarco alla vigilia –. Vorremmo essere in un’altra posizione di classifica anche perché nelle ultime cinque abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, ma il lavoro è quello giusto. L’obiettivo resta quello di provare a dare fastidio in ogni campo e i ragazzi stanno interpretando benissimo questo dettame. Il Lecco è una delle migliori squadre del campionato, viene da un periodo molto buono e sappiamo che sarà molto dura. Dobbiamo pensare a noi. Conosciamo i loro punti di forza, li rispettiamo ma abbiamo voglia di dimostrare il nostro valore».
Il modulo
E in ottica formazione la settimana non ha portato recuperi dall’infermeria al tecnico rossoblù che dovrebbe riproporre lo stesso 3-5-2 visto in campo contro il Trento. Davanti ad Andrenacci pronti Ndiaye, Deratti e Boffelli, mentre in mediana la cerniera centrale dovrebbe essere composta dall’esperienza di Rolando, Paghera e Rocca con Diodato e Baroncioni sugli esterni. Davanti spazio ad Anatriello come unica punta, con Ghillani libero di spaziare sulla trequarti.