Balestrero ci ha preso gusto, Crespi decisivo: le pagelle del Brescia

L’Union Brescia vince a Gorgonzola in dieci uomini: il 2-0 sul campo della Giana Erminio, firmato dall’autorete di Mazza e dal gol di Balestrero, vale il secondo posto in classifica. Di seguito le pagelle dei biancazzurri.

6.5 – Stefano Gori

Doppio intervento dopo il vantaggio che tiene a galla il Brescia. Nel prosieguo del match non deve più fare «paratone» tranne che nel recupero dove evita che la partita si possa riaprire.

6.5 – Loris Armati

Confermato titolare come braccetto destro. Qualche imprecisione in fase di spinta, ma se la cava a ribattere tutto quello che può.

6.5 – Frederik Sorensen

Pare un po’ imballato all’inizio, ma poi esce bene e dalle sue parti è dura passare.

6.5 – Luigi Silvestri

Suo il ponte di testa da palla d’angolo che innesca il gol di Crespi. Il solito gladiatore, che non tira mai indietro la gamba.

6.5 – Manuel Marras

Fa di fatto il terzino e se la cava pure bene. Ma dovrebbe essere un esterno d’attacco… L’inferiorità numerica nella ripresa lo confina definitivamente là dietro, dove comunque fa il suo. Dal 38’st Andrea Cisco (sv) che sfiora anche il 3-0 con un sinistro velenoso.

7 – Davide Balestrero (il migliore)

Si becca un giallo ingeneroso al 5’. Deve quindi giocare, su un campo pesante la pioggia incessante, con la spada di Damocle sulla testa per tutto il match. Schiuma però rabbia e chiude la disputa con un gran tuffo di testa: secondo gol di fila per il capitano.

6.5 – Alberto De Francesco

Si fa vedere sempre dai compagni e prova sovente la verticalizzazione di prima per le punte. Suo l’angolo dello 0-1 e il tocco illuminante per Rizzo che sforna il cross vincente per Balestrero.

6 – Alessandro Lamesta

Per il freschissimo ex è un ritorno da incubo, non certo per responsabilità sua. In binario con De Maria gioca e spinge sulla sinistra, ma ad inizio ripresa si vede sventolare un incredibile giallo per simulazione, su richiesta Fvs di Corini per un probabile rigore: già ammonito a fine dei primi 45’, esce furente lasciando il Brescia in 10. Ma senza colpa.

6.5 – Vincent De Maria

La spinta dell’ex sulla sinistra è continua. Prova anche a concludere un paio di volte, una delle quali murata in spaccata davanti a Mazza. Dal 38’ st Riccardo Fogliata (sv) che si piazza lì in mezzo a fare legna.

7 – Valerio Crespi

Gli bastano 9’ per timbrare il primo gol con i nuovi colori: la sua girata mancina su ponte di Silvestri è letale, anche se il doppio tocco Mazza-traversa-Mazza è influente. Ma il gol lo attribuiamo all’attaccante. Fa a sportellate con tutti. Dal 28 st Luca Vido (6.5): solo soletto in avanti con la squadra in 10, riesce comunque a farsi largo. Suo il tocco che dà il là all’azione del 2-0 a cui poi si aggiunge un mancino a fil di palo nel recupero.

6 – Denis Cazzadori

Dopo mesi adattato a prima punta, stavolta è la spalla di Crespi. Qualche buon stacco per seconde palle e la solita lotta. Dal 9’ st Alberto Rizzo (7): dentro dopo l’espulsione di Lamesta, sfiora la traversa col destro e poi piazza di prima l’assist mancino per il gol di Balestrero. Copre e spinge fino alla fine.