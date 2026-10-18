Serie C, Desenzano travolto dall’Alcione Milano: pesante ko per 4-1

Domenica da dimenticare per il Desenzano, che al Ferruccio di Seregno viene travolto 4-1 dall'Alcione Milano. La squadra di Giovanni Cusatis segna, quella di Marco Gaburro colpisce i pali, uno con Procaccio e l'altro con Santini.
Dopo settanta secondi i padroni di casa sono già in vantaggio: lancio lungo di Pitou per Rolfini, che prima calcia addosso a Minelli, poi raccoglie la sfera ed insacca. I desenzanesi rispondono al 6' con Procaccio, che su punizione colpisce in pieno il palo. Al 17' è 2-0: su calcio d'angolo Pirola di testa raddoppia. Al 41' arriva il terzo gol: in fase di costruzione Moscati si fa anticipare da Pitou. Poi la palla arriva a Rolfini, che insacca per il 3-0. Poco prima dell'intervallo Santini di testa colpisce il secondo palo di serata per i gardesani.
La ripresa
Nella ripresa, al 14', il Desenzano accorcia grazie ad un bel rasoterra dal limite di Procaccio. Al 23' però l'Alcione chiude i conti con un destro a giro da parte di Morselli. Finisce così 4-1: per la squadra di Marco Gaburro arriva la terza sconfitta in campionato. I biancazzurri cercheranno il riscatto domenica prossima, in casa, contro la Giana Erminio.