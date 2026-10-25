Serie C, per il Desenzano un altro ko amaro: la Giana passa con un eurogol

Seconda sconfitta consecutiva per il Desenzano, che dopo aver perso 4-1 con l'Alcione Milano viene superato 2-1 anche dalla Giana Erminio. Peccato, perchè dopo il momentaneo svantaggio i gardesani erano anche riusciti a raddrizzare il match, pareggiando i conti, ma poi sono stati condannati da un eurogol degli uomini di Mario Tacchinardi, ex allenatore dei biancazzurri.
Nel primo tempo, dopo un sinistro alto di Biondi al 12', Comelli su punizione impegna severamente Minelli, poi Parlato spazza in angolo (14'). Al 35' i gardesani sfiorano il vantaggio: su cross di Santini, Giorgi tutto solo sul secondo palo stoppa e poi spara clamorosamente alle stelle. Gol sbagliato, gol subìto. Sessanta secondi più tardi infatti gli ospiti sbloccano la contesa: assist di Ruffini per Magazzù, che si gira su sè stesso eludendo l'intervento di Panelli e poi spara un destro imprendibile per Minelli.
La ripresa
Nella ripresa il Desenzano cambia subito ritmo: dopo un minuto e mezzo Procaccio col destro impegna Mazza. Poi si avventa sulla sfera Santini, che fa centro a porta vuota, realizzando il primo gol in campionato. La squadra di Gaburro si riversa in avanti alla ricerca del sorpasso ma alla mezz'ora arriva la doccia fredda: in occasione di una ripartenza Comelli apre a sinistra per Ballabio, che dal limite dell'area con una bellissima prodezza (tiro a giro imparabile per Minelli) realizza il 2-1 definitivo.