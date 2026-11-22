Ripartire dallo spirito del secondo tempo di Carate Brianza per ritrovare un successo che manca da 43 giorni. Per la seconda volta in stagione dopo il derby con l’Ospitaletto il Desenzano scende in campo al Tre Stelle: per la 15esima di andata sul Garda (calcio d’inizio ore 17.30) arriva l’AlbinoLeffe dell’ex FeralpiSalò Marco Zaffaroni.
I seriani precedono di tre lunghezze in graduatoria i gardesani, che dopo quattro sconfitte consecutive, rimediate contro Alcione Milano (4-1), Giana Erminio (1-2), Novara (1-0) e Ospitaletto (0-1), hanno pareggiato 3-3 con il Renate, in una gara folle. Dopo un primo tempo da dimenticare (momentaneo 2-0 in favore delle pantere nerazzurre) ed una «strigliata dirigenziale» all’intervallo, il Desenzano è riuscito a cambiare marcia nella ripresa, quando prima ha agguantato il 2-2 e poi, dopo il 3-2 dei brianzoli, ha acciuffato il definitivo 3-3 al 95’.
La ricetta per tornare alla vittoria (l’ultima è stato il 10 ottobre, contro la Dolomiti Bellunesi) è chiara nella mente di Marco Gaburro: «Dobbiamo dare continuità a ciò che abbiamo fatto nel secondo tempo con il Renate. L’importante è ripartire con quella stessa intensità, anche se affronteremo difficoltà diverse. La base di partenza deve essere quella: i ragazzi hanno dimostrato che possono fare determinate cose e mi aspetto che le facciano. In ogni caso il risultato dell’ultima partita ci ha dato un po’ di positività».
L’avversario
L’avversario odierno è l’AlbinoLeffe, che ha conquistato 11 dei 17 punti totali lontano da casa. I seriani sono reduci da due sconfitte consecutive, entrambe per 2-1, rimediate contro Trento ed Union Brescia. La squadra di Marco Zaffaroni punta a riscattarsi per aumentare il gap sui play out.«La sfida odierna è interessante, ma sempre complicata. In queste ultime due battute d’arresto l’AlbinoLeffe ha dimostrato di essere sempre attaccato alla partita. Gioca un calcio particolare, perché davanti non dà punti di riferimento. È veloce nelle ripartenze e dietro ha un’ identità forte».
Non dovrebbero esserci novità di formazione rispetto al match con il Renate: «Non penso di cambiare qualcosa tatticamente. Ripeto, però, che serve lo stesso approccio della ripresa, perché nei primi 45 minuti siamo stati troppo morbidi. Servono intensità e pressione costante sull’avversario. Giochiamo di nuovo al Tre Stelle, che è davvero bellissimo: l’obiettivo deve essere quello di dare una risposta importante a chi ci segue».
Rispetto alla scorsa settimana torna tra i convocati Antonelli, mentre restano fuori Boiga, Bovolon e Milani. Gaburro pare orientato a confermare gli undici scesi in campo dall’inizio contro il Renate, sacrificando ancora un centrocampista per un attaccante (dal 4-3-3 di inizio campionato è passato dunque al 4-2-3-1). I due «volanti» dovrebbero essere De Francesco e Moscati, mentre dietro a Santini i favoriti per un maglia sono Biondi, Procaccio e Millico, anche se in panchina scalpitano Russini ed Ubaldi.