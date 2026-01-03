Giornale di Brescia
Calcio

Brescia, Corini: «Di Molfetta out, il mercato non ci distragga»

Enrico Passerini
Il tecnico alla vigilia della sfida con l’Arzignano: «Siamo sempre in emergenza, ma abbiamo lavorato bene. Felice del ritorno dei tifosi in trasferta»
Eugenio Corini in conferenza - Media house Union Brescia
«Siamo pronti, concentrati e motivati. La sosta ha dato la possibilità ai ragazzi di riposare e di staccare a livello mentale. Al ritorno sul campo li ho visti bene: siamo sempre in emergenza, ma chi sta lavorando, lo sta facendo nella maniera giusta». Parola di Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa al Lino Turina di Salò prima del match tra l’Union Brescia e l’Arzignano.

L’avversaria

Sfida complicata, perché i veneti vengono da cinque risultati utili consecutivi: «Affrontiamo una squadra molto solida, che prova sempre a giocare, ha qualità ed entusiasmo. Ora è guidata da Daniele Di Donato, che ha giocato con me a Palermo: è un ragazzo straordinario. Ho un bellissimo rapporto con lui. Da allenatore si sta comportando benissimo: in questo Arzignano si vede la sua impronta».

Le scelte

Capitolo formazione: trapela poco, anche perché la rifinitura è in programma nel pomeriggio, a porte chiuse: «Tra gli assenti, oltre allo squalificato Balestrero, si aggiunge Di Molfetta, che non vogliamo rischiare. In più però c’è Cantamessa, appena rientrato dal Lumezzane. Ha fatto molto bene ad Ospitaletto l’anno scorso. Ci può dare una grande mano perché conosciamo bene le sue doti».

Il mercato

Infine, il mercato, sul quale Corini non si sbottona: «Non deve distogliere l’attenzione dei miei ragazzi. Sono convinto che non corriamo questo rischio: tutti sono concentrati su quello che devono fare, perché sono protagonisti veri. Il nostro obiettivo deve essere solo quello di dare il massimo fino alla fine. Il ritorno dei tifosi in trasferta? Sono contento, perché per noi è una presenza fondamentale. Una carica in più per fare meglio».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Union BresciaEugenio CoriniArzignano Valchiamposerie CDavide Di MolfettaSalò
