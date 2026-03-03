Brescia, adesso non fermarti: con l’AlbinoLeffe per le conferme

Sentirsi al sicuro è un conto, essere appagati un altro. Semmai, la prima sensazione deve essere il tappeto elastico sul quale far rimbalzare la voglia di conferme e, principalmente, continuità in tema non soltanto di risultati: più che altro di progressi di crescita della squadra. Col cuor contento, senza assilli da rincorse, si affaccia una inedita leggerezza mentale. Che non va fatta sfociare in superficialità.

È una linea sottile: la nuova missione del Brescia, fresco di raddoppio delle distanze sul Lecco che puntava al secondo posto, deve essere quella di non superarla mai quella linea mantenendo anzi un atteggiamento da ranghi serrati, quello che è stato decisivo per affrontare il periodo di massima emergenza. Occorrerà farlo dando man mano spazio e fiducia anche a chi, per imprevisti fisici, fin qui non ha ballato col Brescia, costretto perlopiù al lettino dell’infermeria. Cercando e combinando nuovi equilibri, scoprendo – di fatto – nuovi giocatori. Completando l’opera iniziando a lavorare di fino.

Il calendario

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

La regular season ha fatto scattare il conto alla rovescia: siamo a -9 con un calendario per il Brescia se non in pianura, quasi. Con una salitona prevista per la fine di questo marzo quando ci sarà da andare a casa del Vicenza. Per giocarsi l’onore, per convincersi del fatto che se non ne fossero capitare quante poi ne sono successe, sarebbe stata un’altra storia. Sarà una partita per l’autostima. Che nel frattempo occorre coltivare.

Il trittico della settimana che si è aperto felicemente contro il Lecco, prevede per questa sera il passaggio a Zanica dall’Albinoleffe per poi chiudere sabato con la derelitta eppure non doma Triestina. Sarà quella di questa sera alle 20.30 la partita più delicata. È una questione fisiologica: pochi i giorni di recupero sia fisico che emotivo e, per quanto riguarda la squadra di Corini, poca eventuale possibilità di fare turn over, una eventualità questa che inizierà a diventare tale presumibilmente alla prossima settimana.

La zona di classifica

L’avversaria contro la quale concentrare energie e risorse, è tranquilla ma non ancora troppo: +5 sui play out e un bel po’ di rabbia per come è maturata (su rigore, nemmeno troppo solare) la sconfitta col Vicenza intervenuta a interrompere una striscia di due vittorie e tra pareggi. Tra le squadre del suo livello, quella bergamasca possiede una buona proprietà di gioco, prevalentemente palla a terra. Ciò che al Brescia, che al suo seguito non avrà i tifosi fermati da un divieto, aggrada in maniera particolare. È di nuovo l’ora del gioco: i biancazzurri sono pregati di non fermarsi ora, dopo che sono appena sbocciati.

Le ultime di formazione

(di Fabrizio Zanolini)

Davide Balestrero, capitano del Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Per la seconda gara in tre giorni, mister Corini dispone degli stessi uomini (convocati diramati solo oggi) del match con il Lecco. L’ipotesi di un paio di ballottaggi resta viva, anche se con la terza gara ravvicinata alle porte, è più probabile che il tecnico del Brescia opti in quell’occasione per qualche eventuale turnover. Così, davanti a Gori, Armati, Sorensen e Silvestri saranno ancora i tre della difesa; Marras e Boci (o De Maria) sugli esterni con Balestrero e Fogliata ai fianchi di Lamesta. Davanti il tandem composto da Crespi-Cazzadori.