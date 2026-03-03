Giornale di Brescia
Calcio

Sorensen pasticcia, Di Molfetta spento: le pagelle del Brescia

Fabrizio Zanolini
Brutta sconfitta a Zanica per i biancazzurri: anche Silvestri ha responsabilità sul gol dell’AlbinoLeffe. Il migliore è Balestrero: gara di sostanza
Giocatori delusi a fine partita - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
L’Union Brescia cade a sorpresa in casa dell’AlbinoLeffe: la rete di Sali condanna i biancazzurri alla sconfitta nell’infrasettimanale di serie C. Di seguito le pagelle.

6 – Stefano Gori

Nei primi 45’ deve stare attento solo ai palloni che arrivano dalla bandierina: su una di quelle, è salvato da Balestrero appostato sulla linea. Nulla può su Sali, chiude invece su Parlati.

6.5 – Loris Armati

Lucido nelle scelte d’uscita. Chiude anche bene sulla fascia opposta. Verso la fine dei primi 45’ si tocca l’interno coscia, è il prologo al cambio nell’intervallo. Dal 1’ st Lorenzo Moretti (6), senza infamia, né lode. Gioca da braccetto, lui più centrale, e cerca di stare alto, ma nulla più.

5 – Frederik Sorensen

Attento sulle palle alte e negli anticipi. Il «buco» di testa su Sali a centrocampo che parte e infila Gori nel gol che costa la partita però è letale.

5.5 – Luigi Silvestri

Come al solito, dei tre dietro è il più portato ad attaccare, oltre che a difendere, anche rispetto a qualche compagno della mediana. Schiuma per 97’, ma c’è anche lui nell’harakiri sul gol di Sali.

6 – Manuel Marras

Primo tempo più di (buon) raccordo come quinto difensivo. Qualche ripartenza, ma la trequarti avversaria è il confine del suo raggio d’azione. Nella ripresa sale. Cerca l’acrobazia su una palla d’oro di Cazzadori che meritava altra sorte. E questo gli costa mezzo voto. Dal 33’ st Andrea Cisco (sv): qualche scatto, non letale.

6.5 – Davide Balestrero (il migliore)

Piazzato sul palo, salva una spizzata di testa di Sottini su palla d’angolo. In fase di possesso, gioca alto. Partita di garra e sostanza quella del capitano, peccato per quello stop sporco di petto a tre metri da Baldi a 5’ dal 90’. Sfiora anche il gol di testa nei minuti finali.

6 – Alessandro Lamesta

Ancora play della mediana, cerca di farsi vedere per impostare l’azione di qua e di là. Giocando lì, perde negli inserimenti, ma fa il suo.

5.5 – Riccardo Fogliata

Primo tempo di contenimento. Ecco, contiene, ma non tenta mai una giocata, uno spunto. Tiepidino. Dal 33’ st Alessandro Mallamo (sv): mostra discreta gamba.

5.5 – Vincent De Maria

Al 20’ non trova lo specchio col suo mancino in una ripartenza che meritava altro finale. Giallo tattico che ci sta. Limitato in spinta e qualche errore di troppo. Dal 18’ st Brayan Boci (6): spinge e mette qualche buon cross, perché è la squadra che gioca più alta. Salva sulla riga il 2-0.

5 – Davide Di Molfetta

Titolare a sorpresa dopo 71 giorni. Tocca pochi palloni e lo fa senza prendere mai iniziative. Deve fare minutaggio perché, comprensibilmente, gli manca la gamba. Dal 1’ st Denis Cazzadori (6.5): entra subito nel match lavorando un’infinità di palloni. Gran palla per Marras che si mangia il gol.

5 – Valerio Crespi

Non trova lo specchio dopo una manciata di minuti col portiere a terra. Pasticcia quando deve puntare l’uomo, non trova mai in area – la sua «comfort zone» – uno spunto, uno stacco preciso, un anticipo su un difensore. Stanco?

