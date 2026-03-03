Brescia, Corini: «Puniti nel nostro miglior momento, c’è dispiacere»

Nello zainetto colmo di rimpianti con il quale Eugenio Corini rincasa da Zanica ce n’è uno che trabocca: «Abbiamo preso gol nel nostro miglior momento, è un paradosso». Che ha tuttavia delle basi logiche. L’approccio della sua squadra, ad esempio: «Nella prima mezz’ora non siamo stati il Brescia che volevamo essere: pur rischiando poco, potevamo sicuramente fare meglio».

Il sistema

Un contesto che non ha agevolato Di Molfetta, che ha ritrovato una maglia da titolare dopo oltre due mesi: «L’idea era dargli minutaggio per aiutarlo a migliorare la sua condizione: ho cercato di non farlo lavorare a centrocampo, ma da trequartista di sinistra». Un accorgimento che ha ridisegnato tatticamente l’Union, schierato con una sorta di 3-4-3 in fase di possesso: «Quando Davide è uscito – spiega il tecnico – siamo tornati al vecchio assetto, e la squadra ci si è riconosciuta meglio».

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

La ripresa

Nella ripresa, è la lettura di Corini, è iniziata un’altra partita: «Dopo l’intervallo abbiamo preso il controllo della gara, la sensazione era che potessimo vincerla. Non abbiamo fatto tutto quello che serviva, nonostante fosse ampiamente alla portata, ed è responsabilità nostra. C’è grande dispiacere, anche perché abbiamo avuto l’occasione per indirizzarla».

Quella di Marras, sul pallone soffice messo in mezzo da Cazzadori: «Ha scelto di andarci con il piede, poteva forse colpirla di testa. Peccato, perché un episodio come quello può determinare il destino di una partita. Nel secondo tempo abbiamo portato tante volte il pallone dove volevamo, ci sono mancate qualità ed efficacia. E se non segni, devi stare attento in ogni situazione. Non l’abbiamo fatto e siamo stati puniti».

La classifica

Il Lecco ha perso, ma con il balzo di Trento e Renate il vantaggio sul terzo posto (ora di cinque punti) è stato eroso: «I rimpianti aumentano vedendo i risultati delle altre – ammette Corini –. Ma immaginavo che questo piccolo tour de force potesse toglierci qualcosa in termini di lucidità. È il momento di tenere botta, e provare a fare risultato contro Triestina e Alcione».