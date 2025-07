Serie C, ufficializzato il girone di Brescia, Ospitaletto e Lumezzane

Prende corpo la stagione di serie C 2025-2026. Primo atto la composizione dei gironi e – come era già scontato – Union Brescia, Lumezzane e Ospitaletto sono tutte e tre state inserite nel girone A.

Le squadre

Un raggruppamento che non ha riservato sorprese: rispetto alla passata stagione, la formazione Under 23 non è quella dell’Atalanta, ma dell’Inter. Ecco il girone completo: Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter Under 23, Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona.

Le parole di Ferretti

Andrea Ferretti, direttore sportivo del Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

«La composizione del girone A era prevedibile, sia per motivi geografici che per equilibri complessivi – sottolinea Andrea Ferretti, direttore sportivo delle rondinelle –. Ci aspettano sfide di alto livello contro squadre importanti che hanno l’intenzione di puntare subito alla promozione, come Vicenza e Cittadella, senza dimenticare realtà neo-promosse cariche di entusiasmo come il Dolomiti Bellunesi e una formazione ambiziosa e talentuosa come l’Inter U23, allenata da un tecnico esperto come Stefano Vecchi.

Sarà un campionato tosto e stimolante – prosegue il diesse –, ma siamo pronti a farci trovare pronti sin da subito. Metteremo in campo determinazione, organizzazione e spirito di sacrificio per competere ai massimi livelli e provare a essere protagonisti, mantenendo sempre una grande umiltà e una forte cultura del lavoro. Vogliamo onorare la piazza di Brescia e la passione straordinaria dei nostri tifosi, a cui dobbiamo impegno e ambizione quotidiani».

La variazione

Da segnalare, intanto, una variazione nel programma di amichevoli di questo precampionato: salta il test con il Forlì, inizialmente previsto per il 9 agosto. Al suo posto un triangolare con Desenzano e Giana Erminio, fissato per il 10 alle 17.

Il commento di Paci

Massimo Paci, tecnico del Lumezzane - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

«Non ci sono state sorprese nella composizione del girone che si conferma di un livello tendente all’alto, con grande competitività – commenta Massimo Paci, tecnico del Lumezzane –. Le due grandi favorite non possono che essere Vicenza e Union Brescia, dietro di loro sicuramente Cittadella, Lecco e Trento con l’Inter Under 23 che sarà come tutte le seconde squadre una variabile imprevedibile guidata da un allenatore che per la categoria è una garanzia. Poi il gruppone che lotterà per gli ultimi posti dei play off composto tra le altre da AlbinoLeffe, Novara, Giana, Renate, Virtus Verona in cui speriamo di inserirci anche noi».

La reazione dell’Ospitaletto

«È il girone che ci aspettavamo, nessuna sorpresa rispetto a quanto previsto – conferma Paolo Musso, diesse dell’Ospitaletto –. Penso che sarà un campionato diviso in tre fasce ben distinte dove nella parte alta mi aspetto di trovare squadre come Vicenza, Cittadella e anche l’Union Brescia. Noi ci posizioneremo in quella bassa e lotteremo per raggiungere la salvezza. Ora aspettiamo con maggiore curiosità i sorteggi: domani conosceremo il nostro avversario in Coppa Italia, lunedì invece scopriremo chi affronteremo alla prima giornata di campionato».