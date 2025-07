Nuova maglia, il Brescia lancia un’edizione limitata per i tifosi

Un’edizione limitata per celebrare un nuovo inizio. L’Union Brescia mette in vendita 1.707 esemplari numerati della nuova maglia, presentata una settimana fa in Loggia. La scelta non è casuale: richiama la data del battesimo ufficiale della nuova società, la stessa in cui il club venne fondato nel 1911.

«Una chicca per chi ama i nostri colori e per i collezionisti, in attesa della versione “da gara”, che uscirà nelle prossime settimane, brandizzata con sponsor e patch», spiega la società nel proprio comunicato. Sarà disponibile sul nuovo e-commerce dalle 17 di oggi.

Chi la acquisterà avrà la possibilità di farsela autografare in un «Meet&Greet» dedicato, del quale verranno forniti i dettagli nelle prossime ore: «Una maglia che racconta tanto. Ci sono momenti che non appartengono solo al presente, ma che diventano storia da portare nel cuore».