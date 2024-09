Serie B, il Brescia sfida il Frosinone al Rigamonti: la diretta

Si riparte. Con una carica speciale, evocata ieri in conferenza da Maran. Il Brescia vuole tornare a mordere, dopo due settimane di sosta forzata che hanno un po’ smorzato l’onda lunga della vittoria con il Südtirol. Poco male: la squadra, citando Rolando, «ha spinto al massimo e ha sfruttato al meglio questa pausa».

Riprendere fiato, insomma, è servito. Anche perché ora il Brescia ha davanti a sé un blocco di gare di difficoltà crescente. Il primo test sarà già molto impegnativo: di fronte, al Rigamonti, c’è il Frosinone di Vincenzo Vivarini, giustiziere delle rondinelle negli ultimi play off con il Catanzaro. I ciociari non hanno ancora vinto in questo campionato, ma hanno valori e qualità indiscutibili. Guai, dunque, a sottovalutare l’impegno.

L’infermeria biancazzurra si è svuotata: Maran recupera in un colpo solo Borrelli e Moncini, ma non rischia nessuno dei due. In attacco ci sarà ancora una volta Juric, supportato da Galazzi e Olzer. In difesa, invece, ritrova una maglia da titolare Andrea Cistana, che era stato escluso per scelta tecnica a Bolzano. Fuori dall’undici Dickmann, colpito da un leggero malanno in settimana: l’ex Spal parte dalla panchina, sulle corsie spazio a Jallow e Corrado.

Su questa pagina, a partire dal fischio d’inizio (ore 15), gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Si rinnova l’appuntamento con «Tutti in campo»: dalle 14.45, su Teletutto, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti commenteranno in diretta la sfida del Rigamonti. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.