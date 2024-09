Serie B, il Brescia ospita la Cremonese: la diretta del derby

Un lunedì di gala per ripartire. Il Brescia ospita la Cremonese e punta sulla carica degli 8mila (circa) tifosi attesi questa sera al Rigamonti per il derby da podio. Una vittoria per la squadra di Maran significherebbe agganciare il Sassuolo al terzo posto, mentre la Cremo – che ha un punto in più – si arrampicherebbe fino al secondo, approfittando del mezzo passo falso dello Spezia.

Ingredienti che, assemblati in questo modo, danno vita a una portata di alto livello per la B. Si affrontano due squadre che puntano a essere protagoniste in campionato. La Cremonese con qualche credenziale in più, per i capitali investiti nell’ultimo mercato e la cifra tecnica a disposizione di Stroppa. Ma per il Brescia può essere l’occasione di dimostrare che con la forza delle idee e dell’organizzazione il gap può essere annullato.

In difesa rientra Cistana, schierato in coppia con Adorni. Davanti c’è Borrelli, vertice alto del trio d’attacco completato da Olzer e Juric. Sugli esterni fiducia a Dickmann e Jallow, preferito a Corrado. Gli unici assenti sono Muca e Galazzi.

Su questa pagina, a partire dal calcio d’inizio (20.30), oltre agli aggiornamenti in tempo reale con la nostra diretta testuale sarà disponibile la diretta streaming di «Tutti in campo», in onda dalle 20.15 su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.