Brescia, Maran: «Cremonese brutta avversaria, Cistana c’è»

Per Rolando Maran la ricetta è semplice: «Il modo migliore per archiviare una sconfitta è ripartire giocando con l’atteggiamento giusto». Pochi ingredienti da assemblare. La difficoltà allora sta nell’esecuzione: «La Cremonese è forse l’avversaria peggiore che potesse capitarci, per la qualità e l’organizzazione che ha. Ma questo per noi è un grande stimolo».

Questione di testa e di atteggiamento. Le ultime due gare con Pisa e Monza hanno lasciato in dote insegnamenti preziosi: «Abbiamo fatto tesoro di quei due brutti avvii, è una cosa che non deve ripetersi più. Non dobbiamo essere pronti all’inizio, ma dal riscaldamento». Rolando è determinato, e architetta lo sgambetto all’amico Stroppa: «Siamo tutti in piena bagarre. Sono curioso di vedere in campo la mia squadra, e posso dire di aver grande fiducia».

Rispetto all’emergenza di una settimana fa, l’infermeria si è quasi completamente svuotata: «Restano fuori soltanto Muca e Galazzi. Cistana invece è recuperato: ha fatto tre allenamenti completi con il gruppo, lo considero a disposizione a tutti gli effetti».