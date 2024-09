Monza-Brescia, Maran: «L’atteggiamento non è stato un problema»

Secondo dopo partita consecutivo amaro in casa Brescia. Dopo il ko col Pisa ecco anche quello in Coppa Italia con il Monza. Rolando Maran inizia con l’analisi: «Nel primo tempo non abbiamo opposto una buona prima pressione, ma sull’atteggiamento non c’è stato il problema. Eravamo anche partiti bene, però con due accelerate ci hanno fatto male. Nel secondo tempo invece abbiamo trovato una quadra migliore e abbiamo fatto meglio».

Sul turn over: «C’erano giocatori come Borrelli, che ora ha bisogno di trovare continuità, e Moncini che avevamo bisogno di trovare campo. Le risposte che dovevo avere le ho avute, anche se per chi gioca poco non è facile. L’Impatto di Nuamah? Notevole, ma l’ho visto accelerare anche negli allenamenti». Si riparte dal secondo tempo? «Pur sotto 3-0 abbiamo cercato di riaprirla e ci sono stati anche episodi dubbi… Però abbiamo cercato sempre di attaccare e alcune cose le abbiamo fatte davvero bene. Bianchi? Sicuramente è stato penalizzato anche da alcune mie scelte, ma è un ragazzo che ci ha dato tanto insieme ad altri l’anno scorso… Si tratta di fasi che i giocatori possono attraversare».

L'allenatore del Monza Alessandro Nesta - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Chi sorride è Alessandro Nesta, che guarda più sereno al prossimo impegno del suo Monza: «Sono molto soddisfatto, meno del secondo, ma va bene così. Era importante vincere una partita perché sembrava ci fosse una specie di maledizione. Ora sappiamo di avere davanti appuntamenti tost». Chiosa di uno dei migliori di serata, Kyriakopoulos, autore di un gol e un assist: «Siamo soddisfatti e si può dire credo che abbiamo vinto facile».