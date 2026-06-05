Serie A: l’Inter inizia con il Monza, il Milan a Torino e la Juve a Frosinone

L’Inter campione d’Italia aprirà la nuova stagione in casa con il Monza, il Milan sul campo del Torino e la Juventus a Frosinone. È stato compilato il prossimo calendario della Serie A che prenderà il via il prossimo 2 agosto.
Ecco la prima giornata completa: Atalanta-Sassuolo; Bologna-Lazio; Frosinone-Juventus; Genoa-Napoli; Inter-Monza; Parma-Cagliari; Roma-Fiorentina; Torino-Milan; Udinese-Como; Venezia-Lecce. Alla terza di campionato, il 6 settembre, spiccano i primi big match: Juventus-Milan e Inter-Napoli.