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Serie A: l’Inter inizia con il Monza, il Milan a Torino e la Juve a Frosinone

Svelato il calendario della prossima Serie A, che inizierà il 23 agosto
L'Inter dovrà difendere lo Scudetto - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
L'Inter dovrà difendere lo Scudetto - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

L’Inter campione d’Italia aprirà la nuova stagione in casa con il Monza, il Milan sul campo del Torino e la Juventus a Frosinone. È stato compilato il prossimo calendario della Serie A che prenderà il via il prossimo 2 agosto.

Ecco la prima giornata completa: Atalanta-Sassuolo; Bologna-Lazio; Frosinone-Juventus; Genoa-Napoli; Inter-Monza; Parma-Cagliari; Roma-Fiorentina; Torino-Milan; Udinese-Como; Venezia-Lecce. Alla terza di campionato, il 6 settembre, spiccano i primi big match: Juventus-Milan e Inter-Napoli.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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