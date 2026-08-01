Seconda amichevole per il Brescia: con la Pro Palazzolo finisce 1-1

Amichevole per cuori forti, ovvero per i ben 1.100 che hanno avuto il coraggio di sfidare la calura (eufemismo) per assistere al secondo e ultimo test pre season dell’Union Brescia contro la Pro Palazzolo: è finita in parità, 1-1, con i padroni di casa a rimontare su rigore il gol di Rizzo Pinna.
Più che una sgambata, una prova di forza e resistenza dentro le proibitiva condizioni climatiche che inevitabilmente hanno influito anche sui ritmi di una partita tra chi è arrivato a fine ritiro – i biancazzurri – e chi invece – gli altri biancazzurri, quelli di serie D – si sono rimessi al lavoro solo da pochi giorni.
Le scelte
Corini ha risparmiato Crespi, reduce dal grande spavento medico, e hanno marcato assenza Mercati (si era femrato in settimana) e ancora Casasola oltre a Di Molfetta, Balestrero, Gori e Kolgecaj. Nel formato 3-4-2-1, c’è stato così modo di ritestare Sina per la difesa, oltre a Zennaro in coppia con Mallamo mentre ha avuto la possibilità di affinare i meccanismi il terzetto tutto imprevedibilità Marras-Rizzo Pinna-Pellegrini. Proprio sul loro asse, al 23’, la partita si è sbloccata: Appoggio di Marras, finta di Pellegrini e gol di Rizzo Pinna da dentro l’area piccola. Un paio di minuti prima invece Franceschis aveva provato a sorprendere Liverani (buona risposta) con una botta repentina. È l’estrema sintesi, ma del resto anche tutto ciò che c’è da segnalare in un primo tempo in cui la palla scivola lenta, su ritmi bassi.
La ripresa si apre con due cambi nel Brescia (Lamesta e Vido per Zennaro e Pellegrini), oltre che con il pareggio della Pro Palazzolo (cambiata per 9/11). Un pareggio che arriva su calcio di rigore procurato da Rizzo che mette giù Rizza pronto ad arrivare su un pallone da respinta centrale di Liverani. Dal dischetto, al 4’, trasforma lo stesso Rizza. Poche emozioni, occasioni ancor meno, un poco di nervosismo generalizzato in qualche frangente. Da segnalare una conclusione dagli sviluppi di un corner di Silvestri: palla alta sulla traversa. Al 21’ cambia tutto anche Corini (rispetto all’undici partenza resta in campo solo Liverani, sostituito da Lovato solo al 37’) che fa «debuttare» Spagnoli il quale ci prova subito di testa dentro un confermato 3-4-2-1 in cui Vido sta qualche passo indietro a supporto con Fogliata.
Ora per la squadra di Corini due giorni di riposo poi la ripresa in vista del primi impegno della stagione: domenica prossima ad Arezzo sarà già tempo d’esordio in Coppa Italia.
Il tabellino
Pro Palazzolo pt: (3-5-2) Ilic; Chiari, Palazzi, Cerri; Pigoli, Mattioli, Mendola, Scidone, Pettorossi; Persano, Franceschinis.
Por Palazzolo st: (3-5-2) Battagliola; Vallisa, Colleoni (32’ st Ragnoli), Mafezzoni; Mattioli, Nespoli, Scidone (22’ st Merisio), Cristini, Sardella (32’ st Scalvini); Marella, Rizza. (Non entrati: Soncini e Rozzini).
Union Brescia: (3-4-2-1) Liverani (37’ st Lovato); Sina (21’ st Pilati), Silvestri (21’ st Sorensen), Rizzo; Armati (21’ st Cisco), Mallamo (21’ st Hergheligiu), Zennaro (1’ st Lamesta), De Maria (21’ st Boci); Marras (21’ st Fogliata), Rizzo Pinna (21’ st Spagnoli); Pellegrini (1’ st Vido). (Non entrati: Coulibaly, Simoncelli). All.: Corini.
Arbitro: Alessandro Ceresoli
Reti: pt 23’ Rizzo Pinna; st 4’ Rizza (rig)