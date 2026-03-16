Scuola calcio Union Brescia, Legati: «Dobbiamo essere credibili»

L’Union Brescia continua a lavorare per costruire il proprio futuro partendo dal settore giovanile. Dopo gli accordi per i centri di formazione, il focus si sposta ora sulla nascita della scuola calcio biancoblu, presentata ufficialmente questa mattina nella sede di Centrale del Latte, partner fondamentale per la realizzazione del progetto. La decisione di Union Brescia è stata quella di partire subito, nonostante la stagione sia ormai agli sgoccioli, per iniziare a far conoscere l’iniziativa alle famiglie e ai bambini.

Il progetto è rivolto ai piccoli delle annate 2019, 2020 e 2021 ed è già stato avviato con due open day svolti nelle scorse settimane. Le attività si svolgeranno al campo Azeglio Vicini di Sanpolino. «Siamo molto soddisfatti e credo che questa sinergia avrà molto successo – spiega Franco Dusina, presidente di Centrale del Latte –. Aspettavo una proposta dalla società fin dall’inizio. Dovevamo trovare il modo per collaborare con l’Union Brescia e immaginavamo un progetto capace di coinvolgere territorio, ragazzi e scuola. Questa iniziativa corrisponde perfettamente a ciò che Centrale del Latte si aspettava ed è per questo che siamo pronti a contribuire e collaborare. Sarà una bella esperienza, andiamo incontro a un bisogno diffuso in un momento delicatissimo per le nuove generazioni. Lo sport è il veicolo migliore per avvicinarsi al territorio e restituire quello che il territorio ti dà».

«Senso di appatenenza»

Sulla stessa linea anche il responsabile del settore giovanile di Union Brescia, Elia Legati. «Dalle parole del presidente Dusina percepisco importanza, valori forti e senso di appartenenza – spiega –. Sono gli stessi principi che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi attraverso questo progetto. La prima finalità è quella sociale, dare un senso di appartenenza a questa maglia e fare in modo che i bambini imparino ad amarla. La scuola calcio permette di crescere legati a questi colori in un ambiente sano, dove si pensa prima di tutto a divertirsi e a giocare a calcio, senza l’ossessione del risultato o obiettivi che vadano oltre il divertimento e l’apprendimento».

Legati sottolinea anche la risposta immediata delle famiglie: «C’è stata subito una bellissima partecipazione, nonostante siamo in un momento dell’anno in cui molti bambini sono già iscritti ad altre società. Non abbiamo voluto aspettare settembre perché era giusto iniziare a farci conoscere. Dobbiamo essere noi i primi a essere credibili, non possiamo pensare che le famiglie amino il Brescia per partito preso. Dobbiamo dimostrarlo con la nostra proposta, con le parole ma soprattutto con i fatti. Per questo abbiamo voluto avviare già ora una fase propedeutica alla prossima stagione».

Crescita

Un accordo, quello con Centrale del Latte che, come spiega Daniele Scuola, amministratore delegato di Dac, è stato trovato in pochi minuti. «Il presidente Dusina fu chiaro fin da subito – racconta –. Già ad inizio stagione mi disse: “Noi vogliamo esserci nel momento in cui nascerà un progetto che valorizzi i principi e i valori che Centrale del Latte ha sempre sostenuto nello sport e nel territorio”. Questo progetto è arrivato con la scuola calcio e per trovare l’accordo ci sono voluti pochi minuti. L’idea è partire dalle basi, avvicinando i più piccoli allo sport, facendoli crescere sul nostro territorio con i valori che l’Union Brescia vuole promuovere. L’obiettivo è far crescere non solo gli atleti di domani, ma anche i tifosi di domani, creando un legame con la maglia fin da bambini».