Caos biglietti Brescia, la Questura: «I ritardi non dipendono da noi»

I biglietti ora sono regolarmente acquistabili, ma non si è esaurita la coda di polemiche per i ritardi nella vendita per la sfida tra il Brescia e il Casarano. La vicenda sembrava essersi chiusa ieri, con il ripristino degli acquisti online dei tagliandi dopo che l’Union, parlando di «una rimodulazione delle limitazioni relative alla tifoseria ospite disposta dalle autorità competenti», aveva fatto filtrare una sorta di «palleggio» tra la Lega Pro e la Questura.