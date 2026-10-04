Per i ragazzi Under 10 dell’Union Brescia l’abbraccio di Courtois

Impegnati in un torneo internazionale in provincia di Milano, hanno avuto la possibilità di incontrare il portiere del Real Madrid e della nazionale belga

04 ottobre 2026 1 ' di lettura

Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois coi giocatori dell'U10 dell'Union Brescia - Foto Ufficio stampa Union Brescia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Union BresciaThibaut Courtois Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...