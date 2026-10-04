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Per i ragazzi Under 10 dell’Union Brescia l’abbraccio di Courtois

Impegnati in un torneo internazionale in provincia di Milano, hanno avuto la possibilità di incontrare il portiere del Real Madrid e della nazionale belga
Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois coi giocatori dell'U10 dell'Union Brescia - Foto Ufficio stampa Union Brescia
Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois coi giocatori dell'U10 dell'Union Brescia - Foto Ufficio stampa Union Brescia

Un incontro di quelli speciale, che restano negli occhi e nel cuore, per la formazione Under 10 dell’Union Brescia impegnata al Golden Trophy, torneo internazionale che si svolge nell’arco di due giornate a Trezzo sul Naviglio, in provincia di Milano.

Tra una partita e l’altra, i piccoli biancazzurri hanno incontrato Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid e della nazionale belga, che si è fermato con loro per saluti, autografi e una foto di gruppo.

Il torneo offre ai piccoli giocatori biancazzurri l’opportunità di confrontarsi con alcune delle realtà più prestigiose del calcio italiano ed europeo: tra le partecipanti figurano Real Madrid, Inter, Valencia, Dinamo Zagabria e Nizza, insieme a numerosi club di serie A. Due giorni di calcio e nuove amicizie, impreziositi dall’incontro con un grande campione.

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