Per i ragazzi Under 10 dell’Union Brescia l’abbraccio di Courtois

Un incontro di quelli speciale, che restano negli occhi e nel cuore, per la formazione Under 10 dell’Union Brescia impegnata al Golden Trophy, torneo internazionale che si svolge nell’arco di due giornate a Trezzo sul Naviglio, in provincia di Milano.
Tra una partita e l’altra, i piccoli biancazzurri hanno incontrato Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid e della nazionale belga, che si è fermato con loro per saluti, autografi e una foto di gruppo.
Il torneo offre ai piccoli giocatori biancazzurri l’opportunità di confrontarsi con alcune delle realtà più prestigiose del calcio italiano ed europeo: tra le partecipanti figurano Real Madrid, Inter, Valencia, Dinamo Zagabria e Nizza, insieme a numerosi club di serie A. Due giorni di calcio e nuove amicizie, impreziositi dall’incontro con un grande campione.