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Brescia, Corini predica calma: «Non è finita, ora un Rigamonti pieno»

Il tecnico dopo il 3-0 al Casarano: «Dobbiamo rispettarli anche al ritorno, peccato non aver trovato il quarto gol». Silvestri: «In quell'abbraccio col mister c’è tutto, l’aria del Sud mi ha fatto bene»
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Corini a bordocampo al Capozza - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Corini a bordocampo al Capozza - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Eugenio Corini fa esattamente quello che ti aspetti: «Preoccupato? Lo sono sempre. Servono rispetto per l’avversario e concentrazione. Qui li abbiamo avuti, dovrà essere così anche mercoledì».

Il suo Brescia non ha ancora staccato il biglietto per le semifinali, ma questo 3-0 è una dichiarazione d’intenti. Rivolta a tutte le avversarie, non solo al Casarano: «Avevo la percezione che potessimo fare una grande prestazione, ma tre settimane sono tante e serviva la prova del campo».

L’analisi

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Che è arrivata, ed è stata inequivocabile: «Sapevamo dove avremmo potuto far male al Casarano, bravi noi ad approfittarne. Col passare dei minuti sentivo che potessero allungarsi e che noi potessimo infilarli. È andata così». C’è spazio addirittura per l’ombra di un rimpianto: «Peccato non aver fatto il quarto gol, Bacchin è stato straordinario su Marras…».

Cavillare dopo una prestazione così ha un sapore dolcissimo. Il messaggio di Eugenio è chiaro: «Dobbiamo restare lucidi e concentrati in vista del ritorno». Che è già dietro l’angolo: «Vorrei che il Rigamonti si riempisse, per far capire cosa significhi giocare a Brescia a tanti ragazzi che non hanno ancora avuto l’opportunità di vivere notti così». L’invito è esteso a tutti: l’Union aspetta l’abbraccio del proprio pubblico per continuare a sognare.

Il protagonista

Grande prova di Silvestri - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Grande prova di Silvestri - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Nella pancia del Capozza, dopo il fischio finale, è andato in scena un bell’abbraccio tra Corini e Luigi Silvestri: «In quel gesto c’è tutto. Anche se io ero fermo all’ingresso del tunnel per aspettare un po’ di ragazzi del Casarano che conosco (ride, ndr)».

La solita schiettezza, che il difensore porta pure nelle sue analisi: «Le nostre aspettative non erano di certo queste: abbiamo fatto una grande partita, anche se nel finale siamo andati troppo in gestione e il mister ci ha rimproverato per questo».

Mercoledì, al Rigamonti, Silvestri si aspetta «grande entusiasmo. Noi “gnari”, in questi play off, vogliamo farci valere». Intanto, però, Luigi si gode una grande serata: «Mi avrà fatto bene l’aria del Sud». L’augurio è che quella di casa abbia effetti ancor più benefici.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Union BresciaEugenio CoriniLuigi Silvestriplay off serie C 2026Casarano
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