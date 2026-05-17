Serie C, a Casarano l’esordio nei play off del Brescia: la diretta

Parte da Casarano , Comune da nemmeno ventimila abitanti, un percorso che il Brescia si augura lo porti lontano. Il primo passo è già fondamentale : si gioca in un Capuzza che, malgrado le dimensioni ridotte (la capienza è di 6.500 posti), è pronto a ribollire di passione. Non ci saranno i tifosi biancazzurri, per un divieto di trasferta che ha indispettito non poco il presidente Pasini. L’Union è più forte, ma deve dimostrarlo sul campo.

Primo atto dei quarti di finale dei play off , fischio d’inizio alle 20: in questa pagina, oltre al live testuale, è disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto . La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.

In difesa mancano i due centrali di ruolo, Sorensen e Pasini, entrambi fuori per infortunio. Corini dirotta in mezzo Silvestri e adatta a braccetto Balestrero, sfruttandone la duttilità. L’altra maglia del terzetto va a Rizzo.

Cisco e De Maria percorreranno gli esterni, ma la vera sorpresa è in mezzo: Mallamo, recuperato in extremis dopo l’affaticamento che l’ha rallentato in settimana, partirà dall’inizio. Al suo fianco Mercati e non Zennaro. Lamesta dovrebbe giocare qualche metro più avanti, in linea con Marras: saranno loro a comporre il duo a supporto di Crespi, solito terminale offensivo.

Il Brescia ha un grande vantaggio da sfruttare in questa doppia sfida: qualora il punteggio dovesse essere in parità dopo i 180’, sarebbe l’Union ad accedere alla semifinale. Il ritorno è in programma mercoledì al Rigamonti: fondamentale non steccare stasera, per complicarsi la vita il meno possibile in vista della sfida a Mompiano.

Il Casarano si affaccia a questo appuntamento con grande entusiasmo: ha già eliminato Monopoli, Cosenza (segnando cinque gol) e Renate, con una straordinaria rimonta al ritorno (vinto 3-0 dopo il ko per 2-0 in casa). Ha un allenatore di talento (Di Bari) e una stella, Cosimo Chiricò, che ha preso parte a più di trenta gol in questa stagione. Servirà massima attenzione. Il sogno del Brescia inizia stasera.