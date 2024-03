Maran: «Ci sono i presupposti per fare una grande gara a Cosenza»

Il Brescia è pronto per la sfida al Cosenza nel lunedì di Pasquetta. Una trasferta che nasconde alcune insidie, da gestire con la forza del gruppo e con la voglia di fare un passo decisivo verso la salvezza, prima di pensare ai play off.

«La squadra sta bene, siamo carichi e abbiamo voglia - conferma Rolando Maran nella conferenza prepartita -, ma dobbiamo essere in grado di portare tutto questo in campo. I ragazzi si sono allenati bene e ci sono tutti i presupposti per fare una grande partita».

Il dubbio più grande sulla formazione riguarda il portiere: tornerà titolare Lezzerini o il tecnico delle Rondinella darà continuità ad Avella? «Lezzerini è recuperato al cento per cento, sta bene e lo ha dimostrato nelle due amichevoli con la Primavera e il Rovato: lui è il nostro portiere ed è pronto ad andare in campo».

La Leonessa tornerà a Cosenza dopo l’1-0 dello scorso anno nell’andata dei play out e troverà una squadra che ha appena cambiato allenatore. «Al di là dei vari fantasmi che ci possono essere - spiega l’allenatore -, non possiamo fare molte previsioni perché gli avversari potrebbero aver modificato qualcosa: per questo abbiamo lavorato molto su noi stessi, cercando di capire anche come adattarci ad eventuali novità».