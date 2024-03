Il Brescia è pronto a chiudere i conti anche col passato

La gara domani col Cosenza occasione per esorcizzare l’1 giugno sigillando e dando gas a questa stagione

Il capitano Dimitri Bisoli - © www.giornaledibrescia.it

Pasquetta più pesce d’aprile: quest’anno, al calendario piace strano, con questo mix tra sacro e profano. Una coincidenza curiosa così come lo è quella che vuole il Brescia a un passo dal chiudere il discorso salvezza con la possibilità di farlo - dopo aver masticato amarissimo per i punti lasciati qua e là tra Parma e il Catanzaro - proprio sul campo di quella squadra che l’1 giugno scorso condannò la banda con la «V» alla retrocessione. Acqua passata non macina più però lo stomaco ancora ha un