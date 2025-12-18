Pasini-Corini, il patto di Natale per portare in alto l’Union Brescia

Cinque mesi. Quelli passati dal quel 17 luglio scorso a ieri. Quelli passati dal primo vagito del nuovo Union Brescia alla cena di Natale che la squadra – insieme al lo staff, la dirigenza, gli sponsor e le istituzioni – ha voluto festeggiare nel migliore dei modi. Così, nella luccicante location (anche la proiezione sulla facciata esterna di un mega logo dell’Union) della Cantina Bottenago di Polpenazze, la serata è passata tra buoni propositi, ottimo cibo e vino, e tanta, tanta voglia che sotto l’albero compaia il regalo più gradito.

Perché, ipse dixit Beppe Pasini, questo Brescia vuole vincere. E vuole ancora abbracciarsi come cinque giorni fa a Fontanafredda quando tutti, ma proprio tutti, hanno sommerso Cazzadori, autore, in pieno recupero, del gol vittoria scaccia fantasmi. E proprio da quel abbraccio comune è partito il video proiettato prima della cena. Un video a ritroso che ha raccolto buona parte delle esultanze dei 24 gol messi fin qui a segno da Balestrero e compagni, la gioia dei tifosi, il primo giorno dentro e fuori la Loggia, le immagini, freschissime, solo di mister Eugenio Corini. Come a voler guardare soltanto al futuro. Per finire con gli stessi occhi spiritati di Cazzadori a urlare tutta la sua carica. Carica che Giuseppe Pasini ha voluto distribuire agli astanti chiamando, fuori protocollo, tutto il Cda sul palco prima di aprire ufficialmente la serata.

«Sono stati cinque mesi molto intensi – le sue prime parole – Abbiamo costruito qualcosa di importante. Questa è una società forte, una solida. Una società che vuole fare grandi cose. E che vuole ricreare un settore giovanile importante. Noi abbiamo fatto un pezzo di miracolo, il restante lo deve fare chi scende in campo». In quel mezzo miracolo c’è anche aver ridestato la passione sopita del popolo bresciano: «Settemila abbonati e 10mila tifosi a partita sono un segnale importante. Un segnale che percepisco quando incontro le persone. Lo stadio? Ne abbiamo già parlato tra noi, ne parleremo con il Comune. Anche se prima puntiamo al Centro Sportivo che riteniamo più urgente. Torbole? Stiamo trattando, così come per la ‘V’. Ma ci sono alternative, in primis il Centro Rigamonti che vede già i nostri giovani».

Per un progetto che non guarda solo al campo: «Stiamo partendo con un’iniziativa nelle scuole, con l’appoggio della Regione: vogliamo dare ai ragazzi un’educazione sportiva e di come comportarsi in uno stadio. Nelle iniziative sociali il calcio può fare tanto. E noi vogliamo diventare un modello in questo».

Gli ha fatto eco Simona Tironi, assessore regionale a Istruzione Formazione e Lavoro: «Il progetto scuole è capillare. E i giocatori devono fungere da esempio ai tanti bambini che guardano a loro con ammirazione. E al Brescia dico: ‘Grazie di averci restituito un sogno’».

Anche la sindaca Laura Castelletti ha lodato la società: «A Pasqua nessuno di noi immaginava di festeggiare un Natale così. In città si sente un respiro diverso, un altro ritmo. Questa squadra è tornata ad essere il nostro biglietto da visita. Il presidente Pasini ci ha fatto uscire da un tunnel buio: gli siamo grati». «Ora, con la crème della crème dell’imprenditoria bresciana faremo grandi cose», ha aggiunto l’assessore con delega allo Sport Alessandro Cantoni.

Grandi cose che, insieme, sono sicuri di realizzare anche i main sponsor come A2A e Bper che, nelle persone di Giovanni Savoldi e Maurizio Beggio, hanno lodato questo connubio, così come l’impegno per il sociale. La chiosa è di mister Eugenio Corini: «Ho accettato con grandissimo entusiasmo perché ho capito che potevo ancora scrivere pagine importanti qui. Questa è una squadra di valori, un gruppo sano. E, nonostante il momento di difficoltà per le molte assenze, ha dimostrato forza e carattere. In quell’esultanza finale con le Dolomiti c’è dentro tutto quello che vogliamo essere. Cosa mi aspetto dal mercato di gennaio? Cose belle».

Ma Corini, sotto l’albero, vuole trovare con l’Inter U23, dovendo scegliere, una grande prestazione o i tre punti? «Beh, di solito le cose vanno di pari passo…». E allora, buon Natale Brescia!