Partita senza storia, il Brescia cade anche a Pisa

Nell’anticipo della diciottesima del campionato di serie B il Brescia affonda a Pisa, in una gara mai in discussione che termina 3-0. I biancoblù subiscono pure il sorpasso in classifica dei toscani, e verranno risucchiati nelle zone centrali della classifica quando il week end si completerà (questa domenica si giocano 7 gare, lunedì il posticipo).

Finisce, insomma, molto diversamente rispetto allo scorso 6 agosto, quando nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia la Leonessa aveva asfaltato i nerazzurri di toscana per 4-1, sempre all’Arena Garibaldi.

Clotet ha gli uomini contati, e prova a disegnare un 4-3-2-1 con Ayé e Galazzi a supporto di Moreo. Ma presto, al 26’ del primo tempo, il tecnico catalano perde pure Cistana per infortunio. In realtà, prima di quel momento, il Brescia è già riuscito a subire due gol. Il primo dall’ex attaccante biancoblù Torregrossa (al 4’), che trasforma un rigore assegnato per fallo di mano di Van de Looi in area. Il secondo viene invece realizzato di testa da Gliozzi. La reazione delle rondinelle è sostanzialmente sterile. Il Brescia si affida principalmente a lunghi cross dalla trequarti, notoriamente di facile lettura da parte di qualsiasi difesa. Oppure a soluzioni dalla distanza (Viviani e Labojko), che però non inquadrano lo specchio della porta.

La ripresa è noiosa, e la gara – se mai è stata aperta – si chiude al 17’, quando Adorni va a prendersi un inutile secondo cartellino giallo, e lascia il Brescia in dieci. Il Pisa non infierisce, la Leonessa – arrivano anche cori verso i giocatori, cui viene chiesto di tirare fuori gli attributi – imbastisce ben poco. Il sigillo alla gara al 40’, ancora con Gliozzi. Dopo il ko interno contro il Parma, ecco dunque un’altra battuta d’arresto, la terza nelle ultime quattro gare, nel corso delle quali le rondinelle hanno subito 8 reti e ne hanno segnata soltanto una.

Al termine della gara i giocatori del Brescia sono stati chiamati di tifosi in trasferta sotto lo spiccho di stadio riservato agli ospiti per un breve colloquio. In casa Brescia resta sempre sotto osservazione anche la posizione di Clotet alla luce della grave crisi di risultati

