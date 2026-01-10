Ospitaletto a Vicenza a mente libera sapendo di non avere nulla da perdere

Da una parte una classifica che parla chiaro, con l’indiscussa capolista che guarda tutti dall’alto e che fin qui non ha ancora conosciuto la parola sconfitta. Dall’altra una squadra che arriva all’appuntamento forte di un momento di forma eccellente, certificato da cinque risultati utili consecutivi. Con rispetto, sempre. Ma anche senza paura, senza freni e con la voglia dichiarata di continuare a stupire. E così quindi che l’Ospitaletto fa visita oggi al Vicenza (allo stadio Romeo Menti il fischio d’inizio è fissato per le 14.30).

Situazione

I franciacortini si presentano alla sfida al tredicesimo posto in classifica con 23 punti, mentre i padroni di casa, ancora imbattuti in campionato ma reduci dal mezzo passo falso di Lumezzane, comandano la graduatoria a quota 50, con undici lunghezze di vantaggio sull’Union Brescia secondo, che dopo il «regalo» del Lumezzane della settimana scorsa contro i biancorossi (1-1), spera in un aiuto anche degli orange, che la settimana scorsa hanno comunque fermato il Lecco allora secondo. All’andata, quando i bresciani disputavano ancora le gare interne al Turina di Salò, finì 0-0. Fu il primo pareggio stagionale per la squadra guidata da Gallo e anche l’unica occasione in cui il Vicenza è rimasto a secco di gol nelle venti partite fin qui disputate.

Ieri e oggi

«Alla seconda giornata loro non avevano ancora rodato i meccanismi – precisa il tecnico Andrea Quaresmini, che tra l’altro proprio oggi compie 51 anni – quella situazione era completamente diversa rispetto alla gara che ci apprestiamo ad affrontare. Sono cresciuti, ma lo abbiamo fatto anche noi. Parliamo di due realtà agli opposti e dovremo essere concentrati in ogni secondo della partita. Hanno consolidato gioco e struttura e nell’arco dispongono di tante frecce. Sappiamo di andare incontro a una gara molto complicata, se non la affronteremo al 100% delle nostre possibilità non potremo pensare di portare a casa nulla».

Consapevolezza dei valori, ma anche fiducia. «Sarà una partita difficilissima, ma arriviamo da prestazioni che fanno ben sperare. Dovremo fare la partita perfetta. Mentalmente ci arriviamo nel miglior momento possibile, poi sul campo ci sarà da soffrire tanto e allo stesso tempo cercare di tenere botta il più possibile».

Per i franciacortini, salvo sorprese, l’unico assente sarà ancora Possenti. Il difensore sta lentamente recuperando dal problema muscolare che lo accompagna da alcune settimane. Si va quindi verso la conferma dell’undici visto all’opera contro il Lecco.

Sul fronte vicentino, invece, mancherà l’attaccante Morra, autore del gol che aveva sbloccato la sfida con il Lumezzane, fermato a sua volta da un problema muscolare. Infine, un fattore tutt’altro che secondario potrebbe essere l’atmosfera del Menti, dove i padroni di casa non perdono da 764 giorni. «Sappiamo che i nostri punti cardine non passeranno da questa partita, ma non mi piace partire già battuto – conclude Quaresmini –. La testa è libera da grosse problematiche di classifica, in palio ci sono sempre tre punti e dobbiamo provarci. Troveremo un ambiente totalmente diverso da quelli a cui siamo abituati. Giocare davanti a 10mila persone incide e mi incuriosisce. Per un calciatore penso sia la cosa più bella, mi aspetto risposte positive anche sotto questo aspetto».