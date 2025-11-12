Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Ospitaletto-Union, trasferta vietata ai residenti a Brescia

Luca Chiarini
Questa la decisione presa dal Gos riunitosi questa mattina a Chiari: un provvedimento che fa seguito ai tafferugli di Trieste dello scorso 2 novembre
Le tribune dello stadio Gino Corioni - © www.giornaledibrescia.it
Le tribune dello stadio Gino Corioni - © www.giornaledibrescia.it
AA

Adesso è ufficiale: i residenti nel Comune di Brescia non potranno assistere al derby tra Ospitaletto e Union, in programma questa domenica alle 12.30 allo stadio Gino Corioni. Questa la decisione presa in mattinata dopo la riunione del Gos a Chiari.

Scartata l’ipotesi di consentire l’accesso ai soli residenti di Ospitaletto, che era stata valutata in un primo momento. Un provvedimento che fa seguito ai tafferugli di Trieste tra i tifosi del Brescia e quelli della Triestina dello scorso 2 novembre, che avevano portato all’arresto di due supporter biancazzurri.

Il tifo organizzato bresciano, dopo quei fatti, aveva lamentato la scarsa protezione degli organi preposti a scortarli allo stadio Nereo Rocco. Ora si arriva a questa decisione, destinata indubbiamente a far discutere. La vendita dei tagliandi partirà nel pomeriggio: la Curva Nord, tramite i propri canali, fa sapere che «non sarà presente in alcun modo all’interno stadio».

L’altra novità di rilievo è che pure i tifosi vicentini non potranno seguire la squadra in trasferta per lo scontro diretto con l’Union, in programma il prossimo 23 novembre al Rigamonti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union BresciaOspitaletto Calcio
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario