Ospitaletto-Union, trasferta vietata ai residenti a Brescia

Adesso è ufficiale: i residenti nel Comune di Brescia non potranno assistere al derby tra Ospitaletto e Union, in programma questa domenica alle 12.30 allo stadio Gino Corioni. Questa la decisione presa in mattinata dopo la riunione del Gos a Chiari.

Scartata l’ipotesi di consentire l’accesso ai soli residenti di Ospitaletto, che era stata valutata in un primo momento. Un provvedimento che fa seguito ai tafferugli di Trieste tra i tifosi del Brescia e quelli della Triestina dello scorso 2 novembre, che avevano portato all’arresto di due supporter biancazzurri.

Il tifo organizzato bresciano, dopo quei fatti, aveva lamentato la scarsa protezione degli organi preposti a scortarli allo stadio Nereo Rocco. Ora si arriva a questa decisione, destinata indubbiamente a far discutere. La vendita dei tagliandi partirà nel pomeriggio: la Curva Nord, tramite i propri canali, fa sapere che «non sarà presente in alcun modo all’interno stadio».

L’altra novità di rilievo è che pure i tifosi vicentini non potranno seguire la squadra in trasferta per lo scontro diretto con l’Union, in programma il prossimo 23 novembre al Rigamonti.