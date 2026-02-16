Giornale di Brescia
Calcio

Primo gol per Torri, capolavoro Messaggi: le pagelle dell’Ospitaletto

Francesco Venturini
Il portiere Sonzogni incerto sulla prima rete dei nerazzurri, bene la difesa e i nuovi entrati
L'esultanza di Alessandro Torri - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
AA

Queste le pagelle dell’Ospitaletto dopo il pareggio per 2-2 con l’Inter Under 23. Per gli orange una gara dalle mille emozioni, segnata dalla doppia rimonta a firma di Messaggi e Torri.

5.5 – Luca Sonzogni

Incerto in occasione del vantaggio nerazzurro. La respinta corta spalanca la porta a La Gumina.

6.5 – Matteo Gualandris

Sfortunato in avvio, il palo gli nega la gioia del gol. Dietro tiene alla grande.

6.5 – Riccardo Nessi

Battaglia senza tregua con gli attaccanti avversari e spesso ha la meglio. Prestazione solida.

6.5 – Marcello Possenti

Sempre attento e puntuale negli interventi. Ottima prova.

6.5 – Michele Casali

Kamate è un cliente scomodo, lo contiene come può, anche se non sempre riesce a limitarlo. Dal 23’ st Lukas Sinn (6.5), entra con personalità.

6 – Mattia Guarneri

Non emerge come al solito, ma non fa mai mancare corsa e sacrificio. Dal 23’ st Giacomo Maucci (6).

5.5 – Mattia Ievoli

Fuori ritmo, si vede poco e non trova giocate decisive. Dal 38’ st Gabriele Mindini (6) va vicino al gol di testa.

6.5 – Michel Panatti

Gli concedono spazio e lui orchestra con qualità, dettando tempi e geometrie.

6.5 – Claudio Messaggi

Quarta perla stagionale, un capolavoro a giro. All’inizio è il più pericoloso, subisce un colpo e cala nella ripresa. Dal 38’ st Samuele Regazzetti (sv).

5.5 – Francesco Gobbi

Non replica la prova con l’Alcione. Fatica a trovare varchi e palloni giocabili. Dal 28’ st Alessandro Torri (7, il migliore) primo gol in maglia Ospi. Cercato, voluto, meritatissimo.

6 – Marco Bertoli

Lotta su ogni pallone, ci prova con un bel diagonale. Generoso.

