Giornale di Brescia
Calcio

L'Ospitaletto riprende due volte l'Inter Under 23: finisce 2-2

Enrico Passerini
Ai gol di La Gumina e Kamate rispondono Messaggi prima e Torri poi
  • Serie C: le immagini di Ospitaletto-Inter U23
    Serie C: le immagini di Ospitaletto-Inter U23 - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
AA

L'Ospitaletto non muore mai: i franciacortini rimontano due volte l'Inter U23, conquistando il terzo pareggio consecutivo, utile per agganciare la Dolomiti Bellunesi a quota 29, in quindicesima piazza. Finisce 2-2, come all'andata: partita scoppiettante. Stavolta a trovare il pari in extremis, però, è la formazione franciacortina. Il risultato è comunque giusto e serve agli orange per fare un piccolo passo in avanti in classifica.

La cronaca

Entrambi i tecnici cambiano qualcosa nell'ultima delle tre partite ravvicinate: Quaresmini, che sceglie il 4-4-2, mette in campo Casali, Guarneri e Gobbi, mentre Vecchi, che opta per il 3-5-2, lancia nella mischia Alexiou e Berenbruch. Nei primi minuti di gioco i nerazzurri tengono il baricentro molto alto e sono aggressivi.

La prima grande occasione da gol è costruita dai franciacortini, con Gualandris che all'11' arriva sul fondo e poi calcia, colpendo in pieno il palo a Calligaris battuto. La prima squadra a portarsi in vantaggio, però, è l'Inter U23: al 13' Cocchi con un tiro-cross impegna Sonzogni, che respinge corto. Si avventa sulla sfera La Gumina, che fa 1-0.

L'Ospi non demorde e al 29' pareggia: dopo una respinta corta di Cinquegrano si accende Messaggi, che punta l'area, si porta la palla sul destro e poi fulmina Calligaris. Nel finale di tempo Quaresmini chiede l'intervento dell'FVS per un presunto fallo in area di Prestia su Messaggi, ma il direttore di gara non concede il penalty.

Nella ripresa, dopo nove minuti la squadra di Vecchi torna avanti: Berenbruch serve Kamate, che si porta la palla sul mancino e con una conclusione potentissima manda la sfera sotto la traversa. Al 37' gli ospiti sfiorano il tris con un gran tiro di Topalovic che finisce sul palo. Sessanta secondi più tardi i franciacortini pareggiano: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, irrompe il nuovo entrato Torri, che di testa non lascia scampo a Calligaris.

Finisce 2-2: un risultato importante per gli orange, che continuano a muovere la classifica. L'Ospitaletto tornerà in campo domenica alle 17.30: Bertoli e soci sfideranno l'Arzignano Valchiampo con l'obiettivo di sorpassarlo in classifica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Ospitaletto CalcioInter Under 23serie COspitaletto
