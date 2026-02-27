L’Ospitaletto col Cittadella per confermarsi: la diretta

Al Tombolato con l'obiettivo di muovere la classifica. Alle 20.30 l'Ospitaletto affronta in trasferta il Cittadella per la 29esima giornata di campionato. I franciacortini stanno attraversando un ottimo momento di forma: dopo il derby perso con il Lume infatti gli orange hanno ottenuto quattro risultati utili consecutivi.

Prima i tre pareggi con Renate (1-1), Alcione Milano (0-0) e Inter U23 (2-2), poi il bellissimo successo in rimonta in casa dell' Arzignano Valchiampo (1-2) con doppietta decisiva firmata da Bertoli. Risultati che hanno permesso all'Ospi di uscire dalla zona calda della classifica e di portarsi in quattordicesima piazza, a quota 32. «L'obiettivo che ci siamo prefissati ad inizio stagione si sta avvicinando – ha dichiarato in conferenza stampa mister Andrea Quaresmini –, non dobbiamo mollare proprio adesso».

Dall'altra parte però oggi c'è un Cittadella che è sesto in classifica e che cerca punti pesanti per posizionarsi meglio in chiave play off. I granata tra l'altro sono in netta ripresa e nelle ultime due giornate hanno battuto sia Renate (2-1) che Triestina (2-3). Per i franciacortini sarà dunque una partita complicata, la prima di un altro tour de force: nel giro di otto giorni infatti Panatti e soci disputeranno tre gare.

Dopo quella con il Cittadella di oggi, infatti, ci saranno le sfide con la Pro Patria (martedì alle 18, al Gino Corioni) e Dolomiti Bellunesi (sabato 7 marzo alle 14.30, in trasferta).