Bertoli bomber, Panatti è una certezza: le pagelle dell’Ospitaletto

Francesco Venturini
Gualandris è il solito stantuffo, Messaggi sforna l’assist per il primo gol e Possenti gioca una prova di spessore
Nove centri per Marco Bertoli - Foto Ufficio stampa Ospitaletto
AA

L’Ospitaletto vince 2-1 in rimonta contro l’Arzignano. Un successo importante per gli uomini di Quaresmini, che salgono così a quota 32 punti e scavalcano i veneti in classifica. Vi proponiamo le pagelle degli orange.

6 – Luca Sonzogni

Mette i brividi con un intervento in due tempi che poteva costare caro. Per il resto è sempre sicuro

6 – Samuele Regazzetti

Torna titolare e fa il suo. Dietro è solido. Dal 10’ st Giacomo Maucci (6).

6.5 – Riccardo Nessi

Concentrato, sicuro e sempre sul pezzo. Se Quaresmini non rinuncia mai al suo numero 4 c’è un motivo.

6.5 – Marcello Possenti

Vedi la voce «Nessi». Ancora una prova di spessore.

6 – Michele Casali

Parte bene ma cala alla distanza. Comunque, sufficiente. Dal 24’ st Lukas Sinn (6.5).

6.5 – Matteo Gualandris

Gioca più alto del consueto: il solito stantuffo che garantisce anche tanta copertura.

  • ospi.jpeg
    Gli scatti di Arzignano-Ospitaletto - Foto Ufficio stampa Ospitaletto
  • nessi.jpeg
    Gli scatti di Arzignano-Ospitaletto - Foto Ufficio stampa Ospitaletto
  • regazzetti.jpeg
    Gli scatti di Arzignano-Ospitaletto - Foto Ufficio stampa Ospitaletto
  • gobbi.jpeg
    Gli scatti di Arzignano-Ospitaletto - Foto Ufficio stampa Ospitaletto
  • arzignano.jpeg
    Gli scatti di Arzignano-Ospitaletto - Foto Ufficio stampa Ospitaletto
  • squadre.jpeg
    Gli scatti di Arzignano-Ospitaletto - Foto Ufficio stampa Ospitaletto
  • quaresmini.jpeg
    Gli scatti di Arzignano-Ospitaletto - Foto Ufficio stampa Ospitaletto
  • bertoli.jpeg
    Gli scatti di Arzignano-Ospitaletto - Foto Ufficio stampa Ospitaletto
  • arzignano2.jpeg
    Gli scatti di Arzignano-Ospitaletto - Foto Ufficio stampa Ospitaletto

5.5 – Mattia Ievoli

Trotterella un po' troppo. A volte va leggero sul pallone. Forse ha bisogno di tirare il fiato. Dal 24’ st Gabriele Mondini (6) ci mette la solita grinta.

6.5 – Michel Panatti

Ormai non stupisce più. Ancora, come sempre, tra i migliori.

6.5 – Claudio Messaggi

Dal suo piede l’assist che porta al primo gol di Bertoli. Quando si accende, per gli avversari son dolori.

6 – Alessandro Torri

Non ha occasioni ma si sacrifica per la squadra. Dal 10’ st Francesco Gobbi (6.5) Che come con l’Alcione entra e alza il ritmo davanti. Si guadagna anche il rigore da 3 punti.

7.5 – Marco Bertoli

Mette per due volte la firma su una vittoria pesantissima. Bomber vero.

