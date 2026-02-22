Bertoli bomber, Panatti è una certezza: le pagelle dell’Ospitaletto
L’Ospitaletto vince 2-1 in rimonta contro l’Arzignano. Un successo importante per gli uomini di Quaresmini, che salgono così a quota 32 punti e scavalcano i veneti in classifica. Vi proponiamo le pagelle degli orange.
6 – Luca Sonzogni
Mette i brividi con un intervento in due tempi che poteva costare caro. Per il resto è sempre sicuro
6 – Samuele Regazzetti
Torna titolare e fa il suo. Dietro è solido. Dal 10’ st Giacomo Maucci (6).
6.5 – Riccardo Nessi
Concentrato, sicuro e sempre sul pezzo. Se Quaresmini non rinuncia mai al suo numero 4 c’è un motivo.
6.5 – Marcello Possenti
Vedi la voce «Nessi». Ancora una prova di spessore.
6 – Michele Casali
Parte bene ma cala alla distanza. Comunque, sufficiente. Dal 24’ st Lukas Sinn (6.5).
6.5 – Matteo Gualandris
Gioca più alto del consueto: il solito stantuffo che garantisce anche tanta copertura.
- Gli scatti di Arzignano-Ospitaletto - Foto Ufficio stampa Ospitaletto
5.5 – Mattia Ievoli
Trotterella un po' troppo. A volte va leggero sul pallone. Forse ha bisogno di tirare il fiato. Dal 24’ st Gabriele Mondini (6) ci mette la solita grinta.
6.5 – Michel Panatti
Ormai non stupisce più. Ancora, come sempre, tra i migliori.
6.5 – Claudio Messaggi
Dal suo piede l’assist che porta al primo gol di Bertoli. Quando si accende, per gli avversari son dolori.
6 – Alessandro Torri
Non ha occasioni ma si sacrifica per la squadra. Dal 10’ st Francesco Gobbi (6.5) Che come con l’Alcione entra e alza il ritmo davanti. Si guadagna anche il rigore da 3 punti.
7.5 – Marco Bertoli
Mette per due volte la firma su una vittoria pesantissima. Bomber vero.
