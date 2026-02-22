L’Ospitaletto cerca i 3 punti contro l’Arzignano: il live

Tra le gare disputate dall’Ospitaletto nell’ultimo periodo, quella in programma oggi alle 17.30 al Dal Molin di Arzignano ha un peso specifico diverso dalle altre. Forse il più alto. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica: significa che una vittoria, da una parte o dall’altra, può cambiare gli equilibri. In caso di successo franciacortino arriverebbe il sorpasso; se invece fossero i veneti a conquistare i tre punti, si tratterebbe di un allungo «non incolmabile, ma significativo in questa parte di stagione», come ha sottolineato mister Andrea Quaresmini.

Gli altri campi

Non solo lo scontro diretto. Anche il contesto rende la sfida ancora più delicata: le altre concorrenti sono impegnate contro le big e, salvo sorprese, potrebbero lasciare punti per strada. Una vittoria orange aprirebbe scenari interessanti, con un balzo concreto in graduatoria. L’obiettivo primario resta il sorpasso, ma è inevitabile che l’orecchio sia teso anche agli altri campi. Intanto un segnale è già arrivato: la Pergolettese, distante tre lunghezze, è caduta ieri sul terreno dell’Alcione Milano.

L’Ospitaletto arriva all’appuntamento dopo tre pareggi consecutivi che hanno comunque mosso la classifica e dato continuità. L’Arzignano, al contrario, si presenta con tre sconfitte di fila e un momento tutt’altro che semplice. All’andata, il 12 ottobre, finì 2-1 per gli orange grazie al tandem Bertoli-Gobbi. Quella rete rappresenta anche l’ultima marcatura stagionale di Gobbi, ancora fermo a quota due nella classifica dei marcatori, nonostante un contributo al gioco costante e prezioso per l’equilibrio della squadra.