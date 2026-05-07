Anche Oriali alla camera ardente di Beccalossi, in giornata atteso Pasini

Prosegue il viavai di ex compagni e personaggi del mondo del calcio alla camera ardente di Evaristo Beccalossi, allestita da ieri alla Poliambulanza. Tra i primi ad arrivare, questa mattina, l’ex tecnico bresciano Gigi Maifredi: «Oggi piango l’uomo, perché il calciatore ha fatto la sua storia. Faceva parte della mia compagnia, giocavamo insieme a carte. In campo incantava, l’unico suo cruccio è stata la mancata convocazione in Nazionale. Chi lo ricorda oggi? Yildiz».

Leggi anche «Un campione di umanità»: la camera ardente a Brescia di Beccalossi L’altra ex rondinella Visibilmente commosso pure Marco Zambelli, ex capitano del Brescia e attuale direttore tecnico della Voluntas, che ha ricordato col sorriso «un bisticcio tra me e Becca, ai tempi in cui per lavoro collaboravo anche con l’Inter: voleva portarmi a Milano, io non volevo staccarmi da Brescia. Questa cosa ce la siamo trascinata per un po’».