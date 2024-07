Corrado: «Mi sono sentito molto voluto dal Brescia»

Il Brescia lo cercò già nel gennaio scorso e poi lo ha prenotato per questa stagione già a marzo: «Infatti – dice il terzino sinistro Niccolò Corrado – mi sono sentito molto voluto e questo ha fatto la differenza insieme al grande fascino che questo club ha».

Corrado viene da una stagione non felice, a metà tra Ternana e Modena: «Per questo arrivo molto, molto motivato, con la voglia di dare tutto me stesso e pedalare cercando di alzare sempre il livello anche in allenamento». In generale: «Mi sono sentito accolto subito molto bene da un gruppo del quale conoscevo già Galazzi col quale ho giocato nelle giovanili dell’Inter e Pagherà, mio compagno a Terni. Quanto a me sono un ragazzo tranquillo e sorridente e ora mi sono anche rimesso intesta di mettermi a studiare, a partire dall’inglese».

Sulle sue caratteristiche: «Mi piace molto spingere, ho la propensione per la fase offensiva e cercherò di mettere più cross possibili».