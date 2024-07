Lorenzo Dickmann: «Brescia, puntiamo più in alto purché col sorriso»

Il terzino: «Cerchiamo di migliorare partendo da una base che in pochi sinceramente hanno»

3 ' di lettura

Parole di calcio, il diario dal ritiro: la puntata del 16 luglio

Segni particolari: sorrisissimo. Lorenzo Dickmann lo riconosci subito: è quello che nelle fotografie sorride sempre. Non è un caso, ma una precisa filosofia di vita e anche di calcio: «Sono fatto così: per me sorridere sempre, qualunque cosa succeda, è fondamentale. Quando nacque mio figlio dissi a mia moglie "gli insegnerò a sorridere il più possibile, di fronte a qualsiasi circostanza". Per me è troppo importante prendere le cose in un certo modo e lo è di conseguenza farlo anche sul lavoro».