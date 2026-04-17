Morto in un incidente l’ex portiere Manninger, giocò anche a Brescia

Aveva giocato con Juventus, Siena e Fiorentina. Nel 2004 era arrivato al Brescia

Manninger in ritiro a Valdaora con la maglia del Brescia © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci È morto ieri in un incidente stradale all'età di 48 anni l'ex portiere austriaco Alexander Manninger, dal 2008 al 2012 con la Juventus, un passato anche nel Brescia di Carlo Mazzone e Roberto Baggio. L'auto di Manninger sarebbe stata travolta da un treno a un passaggio a livello nella regione di Salisburgo. Portiere della nazionale austriaca dal 1999 al 2009, aveva militato in Italia oltre che per il club bianconero anche con Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena.

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