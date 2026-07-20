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Mondiali, è giusto avere uno show e un intervallo lungo nella finale?

Lo stop può influire sulla prestazione delle due squadre. E c’è anche il timore di un eccesso di spettacolarizzazione
Lo show all'intervallo della finale dei Mondiali di calcio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Lo show all'intervallo della finale dei Mondiali di calcio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Tra il primo e il secondo tempo della finale dei Mondiali di calcio, il pubblico ha assistito a uno spettacolo musicale di circa mezz’ora, sulla falsariga di quanto negli Usa si fa durante il Superbowl.

Nell’«half time show» si sono esibiti Madonna, i Bts, Justin Bieber e Shakira: era la prima volta in assoluto che si introduceva questo tipo di evento ai Campionati mondiali e la decisione non è piaciuta a tutti: per i possibili effetti negativi sul gioco di un stop così lungo ma anche per il timore di un eccesso di spettacolarizzazione nel calcio, a scapito dell’evento sportivo. Tu cosa ne pensi?

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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