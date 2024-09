Brescia, bagno d’affetto per Adorni e Andrenacci al “meet&greet”

Il campionato di serie B sta per tornare con il Brescia che sabato ospiterà il Frosinone. Brescia che nel frattempo si carica con la spinta dei tifosi.

In particolare quelli - tanti, soprattutto giovanissimi - che in questo martedì pomeriggio hanno riservato un particolare calore per il capocannoniere di squadra (e del campionato cadetto) Davide Adorni e del secondo portiere Lorenzo Andrenacci.

I due sono stati i protagonisti dell’appuntamento “meet&greet” allo store di via X giornate. Difensore e portiere si sono prestati a una intensa sessione di firme autografi e fotografie ricevendo complimenti e incoraggiamenti in vista di un mese di settembre particolarmente impegnativo sul campo.